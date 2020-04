De un an, Nicoleta Luciu a trecut la dieta raw-vegană

De-a lungul anilor, Nicoleta Luciu a încercat tot felul de diete pentru a-și meține greutatea, mai ales după ce a născut patru copii. De un an, însă, se pare că a găsit rețeta perfecta pentru ea: regimul raw-vegan, pe care îl ține chiar și în momentul de față, în plină pandemie de coronavirus.

Nicoleta Luciu s-a retras la Miercurea-Ciuc, alături de soțul ei și de cei patru copii ai lor. Vedeta și-a dorit să ducă o viață liniștită, departe de agitația cu care era obișnuită pe vremea când apărea pe primele pagini ale ziarelor din România.

Acum, în plină pandemie de coronavirus, vedeta nu se lasă afectată și încearcă să nu se abată de la calea pe care a ales-o în materie de alimentație.

„Suntem bine, cu multe lecții pe cap, așteptăm să treacă pandemia. Am bicicletă de spinning pentru copii. Îi pun să facă câte 20 de minute pe zi, iar pe Zsolt jumătate de oră. Mergem și la curte, cu minge de fotbal. Oricum, copiii au foarteee multe lecții de făcut', a declarat Nicoleta Luciu pentru VIVA!

Copiii mai gustă din mâncarea mea

Nicoleta este foarte atentă și la alimentația celor mici.

„Copiii mănâncă normal, consumă muult avocado, mâncăruri și supe cu multe zarzavaturi. Mai gustă și din mâncărurile mele (nr. de dietă) din când în când', a mărturisit Nicoleta Luciu.

Nu este deloc ușor să ții un regim alimentar în această perioadă de criză prin care trecem din cauza virusului care a apărut în China, asta și pentru că multe alimente nici nu se mai găsesc în magazine.

„Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Nu sunt slabă, dacă asta vrei să știi. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 1’75. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc', a declarat vedeta pentru Viva.