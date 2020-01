Normal, de-a lungul timpului, cum Armin Nicoară colabora extrem de des cu Vlăduța Lupău, părea să prefere să o țină pe frumoasa lui iubită oficială, Claudia Puican, departe de artista cu care se spune că ar fi avut o relație secretă.

Cu toate acestea, la un moment dat, Armin Nicoară s-a văzut nevoit să stea între cele două frumoase cântărețe care, lipite amândouă de el, păreau că, totuși, se tolerează, chiar dacă privirile pe care le schimbau între ele nu erau tocmai... dulci.

Fără să fim experți în limbajul corpului, se poate observa, pe filmare, că frumoasa Claudia Puican, îmbrăcată într-o rochie care să îi pună în evidență la maximum decolteul amețitor, pare să își dorească să ”îi ia fața” Vlăduței Lupău și, după ce a confiscat microfonul, a început să cânte cât poate ea de bine. ”Două fete și un băiat / Mie Dumnezeu mi-a dat”, este melodia pe care Claudia Puican i-a cântat-o lui Petrică Nicoară, tatăl lui Armin, parcă sugerând că este conștientă de trioul amoros în care este implicată. De altfel, de-a lungul întregii filmări, Claudia Puican pare să facă eforturi pentru a sta între Armin nicoară și Vlăduța Lupău, chiar dacă, pentru asta, a fost nevoită chiar să o și îmbrățișeze pe rivală. Cu toate acestea, la un moment dat, când, dusă de valul muzicii, Claudia Puican merge spre cameră și cântă, Armin Nicoară s-a apropiat de Vlăduța Lupău cu care are, conspirativ, câteva vorbe de schimbat, lucru pe care, normal, blonda l-a și observat, având grijă, din nou, să se pună între ei.

Evident, Armin Nicoară, pe când a filmat și a urcat pe contul său de socializare - deși imaginile au fost șterse între timp - a făcut o descriere prea sugestivă: ”Reginele mele, pe care le iubesc cel mai mult”!

Armin Nicoară a spus adevărul despre relația cu Vlăduța Lupău, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

”Nu are nimeni de unde să știe ce s-a întâmplat între mine și Vlăduța. Dacă s-a întâmplat ceva, eu, ca bărbat, nu o să mă laud, nu te poți lăuda cu așa ceva.Mai bine o să spun că nu am avut nicio relație cu ea, decât să spun că am făcut și am dres. Eu, ca bărbat, nu pot să mă laud cu așa ceva, chiar dacă a fost, chiar dacă nu a fost... Trebuie să fiu nebun la cap”, ne-a spus, în exclusivitate, Armin Nicoară. Mai mult decât atât, ne-a explicat Armin Nicoară el nu înțelege de ce Vlăduța Luăpău este supărată pe el, mai ales că a fost discret din cale afară. ”Totul a început din cauza ei. Nici nu știu... Am plecat la schi și, în acea dimineață, am văzut articolul în care ea vorbea urât de mine, că ea m-a ridicat pe mine, că nu ar putea avea o relație cu un om cât mâna ei... Dar nu știu de ce a început ea să povestească, cui i-a povestit, dar eu nu mă bag. (...) Noi am plăcut la public foarte mult, ne-am înțeles foarte bine... Adică, noi nu ne feream de oameni. De exemplu, dacă era o melodie așa, mai de dragoste, normal că ne comportam pe scenă... Dar nu vreau să dau mai multe amănunte”, ne-a mărturisit Armin Nicoară despre scandlaul cu Vlăduța Lupău.

Cu toate acestea, ne-a precizat saxofonistul, răbdarea lui nu este... infinită.a mai spus, pentru WOWbiz.ro, Armin Nicoară, sugerând că ar avea suficient de multe de împărtășit despre lucrurile întâmplate în compania artistei Vlăduța Lupău.

Armin Nicoară și Vlăduța Lupău, scandal colosal

”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a spus Leo de la Strehaia despre ce s-a întâmplat între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău.