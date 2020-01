Chiar dacă cântăreața Vlăduța Lupău neagă că între ea și fostul ei coleg de formație, Armin Nicoară, ar fi existat mai mult decât o simplă amiciție și o relație profesională, Leo de la Strehaia este convins că, de fapt, s-au întâmplat foarte multe lucruri... intime.

”În primul rând, Armin Nicoară este fiul celui mai mare saxofonist din țară, Petrică Nicoară, de la el a învățat meserie și a făcut-o foarte bine. Adică, ceea ce spune Vlăduța, că ea l-a făcut mare pe Armin e aburd, Armin era deja cunoscut, era apreciat pentru muzica pe care știe să o cânte”, ne-a spus Leo de la Strehaia. De altfel, acesta este și motivul pentru care a decis să facă o serie de dezvăluiri cu privire la relația pe care au avut-o Vlăduța Lupău și Armin Nicoară, saxofonistul cu care a colaborat.

Mai exact, ne-a dezvăluit Leo de la Strehaia, el i-a văzut pe Vlăduța Lupău și pe saxofonistul Armin Nicoară, la București, chiar toamna trecută. ”Era nunta celebrei KristYana cu impresarul ei, Petrișor Rustem. Îmi amintesc că Vlăduța Lupău și Armin Nicoară au stat, atunci, în București, trei zile. Doar ei doi, la hotel. Au făcut filosofie la hotel, doar ei doi, într-o cameră? Adică, mai toți cei care au fost la petrecerea la care au cântat au observat că sunt împreună, dar nimeni nu zicea nimic, se obișnuiește printre muzicanți să se mai lege o relație... Iar ei doi, trei zile, deși nunta a durat doar una, la București, singuri, singurei? Și mai se comportau și ca doi porumbei...”, ne-a mai spus Leo de la Strehaia. ”Oricum, eu îl susțin pe Armin Nicoară, mai ales că vreau să iasă adevărul la iveală”, a mai spus Leo de la Strehaia despre ce se petrece între Armin Nicoară și Vlăduța Lupău.

Saxofonistul Armin Nicoară, prima reacție după ce Vlăduța Lupău a negat relația cu el

„Sunt foarte dezamăgit de declarațiile Vlăduței. Eu pe ea, pe Vlăduța Lupău, am respectat-o și pot să spun că pentru mine a fost pe primul loc. Pe ea o puneam pe primul loc, era ea, iar pe alte locuri erau alte persoane. Nu mă așteptam să mă facă în halul ăsta. Într-adevăr, ne-am certat. De fapt, ea a fost certată cu mine, nu eu cu ea. Sufăr că nu mai colaborez cu ea, Vlăduța a dorit să încheiem pe partea muzicală orice legătură și aici s-a rupt totul. Chiar dacă ne-am fi certat din motive personale, ea nu trebuia să facă circul ăsta, trebuia să ne continuăm pe partea muzicală evenimentele, nu să facă un circ, să sune la cei care au organizat evenimentele pe care trebuia să le onorăm și să le spună că eu nu mai am ce căuta acolo, că nu am de ce să cânt cu ea”, a declarat Armin Nicoară pentru Cancan.

Mai mult, saxofonistul spune că a ajutat-o pe Vlăduța Lupău să aibă succesul de care se bucură astăzi. „Nu eu m-am dus la ea să-i cer sfaturi, eu nici nu o cunoșteam. O colegă de-ale ei m-a întrebat dacă poate să vină cu Vlăduța la evenimentele mele, nici nu știam cine este Vlăduța Lupău. Ea a ținut legătura cu familia mea, cu mine, eu tot i-am dat sfaturi, ce colaje să facem, ea de atunci nu a acceptat, îi era frică de faptul că, dacă face muzică comercială cu mine, nu mai e chemată la spectacole. I-am zis să facem un cover pe melodia tatălui meu, „Dragu mi-i e să merg la coasă”, melodie pe care tata, Petrică Nicoară, a lansat-o în anii ’90. A zis că nu vrea, ca, mai apoi, să văd că ea a scos melodia asta singură. Din familia mea nu i-a zis nimeni să scoată melodia asta de pe Youtube, noi tot timpul am îndrăgit-o și am fost drepți cu ea, nu cum crede ea, că vrem noi să-i facem rău, că așa spune peste tot. A dat un boom pe Youtube, milioanele de vizualizări pe care le-a făcut le-a justificat ca fiind făcute pe ideile ei, și nu pe ideile mele… Nu ea m-a făcut mare, ci poate prin ideile mele a reușit să facă unele lucruri. Nu zic 100%, dar, cu sfaturi de la mine, a reușit să ajungă unde e astăzi”, a mai spus saxofonistul Armin Nicoară despre Vlăduța Lupău.