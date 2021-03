Situație critică la spitalul din Craiova! Doi pacienți bolnavi de COVID-19 au murit în timp ce așteptau eliberarea unui pat la ATI

In articol:

Situația este dramatică în sistemul sanitar din România! Creșterea numărului de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 și volumul mare de pacienți care ajung la spital târziu și în stare foarte gravă pune mare presiune pe unitățile medicale din România.

Situația este cu atât mai critică cu cât spitalele COVID și suport COVID sunt aproape pline. România dispune de circa 15 mii de paturi pentru pacienții infectați cu coronavirus, dintre acestea 11.632 sunt deja ocupate. Pe secțiile de Terapie Intensivă lucrurile sunt cu atât mai grave. Pe plan național, România dispune de 1.408 de locuri la ATI pentru cazurile de COVID, iar 1.313 sunt deja ocupate.

Doar astăzi, 19 martie, țara noastră a raportat 5.593 cazuri noi de persoane infectate cu SARS–CoV–2 și 143 de decese (87 bărbați și 56 femei).

La Spitalul Județean de Urgență Craiova nu mai este nici măcar un pat liber pe secția de Terapie Intensivă, astfel că, pacienții cu grave probleme respiratorii nu au nicio șansă. Doi bolnavi au murit așteptând eliberarea unui pat!

Doi pacienți au murit în izolator în așteptarea eliberării unui loc la ATI[Sursa foto: PixaBay]

Pacienți în stare gravă, morți din cauza că secția de ATI era plină

În ultimele 24 de ore, în Craiova, doi bolnavi de COVID-19 au decedat, după ce n-au mai prins un pat liber pe secția de Terapie Intensivă. Singura lor șansă ar fi fost să fie ventilați mecanic, însă toate paturile erau ocupate. Primul pacient a murit joi, 18 martie. Este vorba despre o femeie de 83 de ani. A doua persoană, tot cu grave probleme respiratorii, a murit în dimineața zilei de 19 martie.

Nu sunt singurele cazuri. Alți 12 pacienți, aflați în aceste momente în izolator cu forme grave de COVID-19, așteaptă să se elibereze un loc la ATI care să le ofere o șansă la viață. Unitatea medicală dispune de 20 de paturi de terapie intensivă, toate ocupate în acest moment de bolnavi.

Mai grav este că managerul unității medicale susține că a făcut nenumărate cereri la Ministeul Sănătății prin care a cerut suplimentarea paturilor la ATI, dar și solicitări pentru transferarea pacienților, însă nu a primit niciun răspuns.

România are nevoie de mai multe locuri la ATI pentru bolnavii de COVID-19[Sursa foto: Pexels ]

Florin Cîțu, despre secțiile ATI arhipline

„Numărul de paturi din ATI a scăzut de la începutul acestui an. Am spus clar că nu vreau să văd acest lucru, dar unii manageri de spitale au decis că trebuie să le reducă. De aceea am decis să creștem la 1.600 numărul de paturi ATI în perioada următoare. Nu lipsesc resursele.

Sunt resurse necesare pentru a crește numărul de paturi. Ministerul Sănătății să vină cu soluții, să crească numărul la 1.600. Ieri știu că au avut o întâlnire, încă nu am avut o discuție cu ministrul Sănătății, dar am cerut inspecției să meargă în fiecare spital și să vadă situația reală. Acum sunt 1.408 paturi”, a declarat Florin Cîțu.