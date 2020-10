Dr. Virgil Musta [Sursa foto: Facebook]

Este o situaţie dificilă la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, acolo unde medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli infecțioase, a mărturisit, astăzi, că a refuzat să interneze trei bolnavi de COVID-19, pentru că nu mai sunt locuri în unitatea medicală.

”La nivelul sistemului de sănătate, presiunea e mare şi nu mai putem să facem faţă la numărul mare de pacienţi infectaţi cu coronavirus. (...) Dacă până acum aveam o zonă-tampon în spital, cu număr de paturi de folosit doar în situaţii dificile, încep şi aceste paturi să nu mai existe. Am trimis bolnavii la un spital suport-COVID, dar în 2-3 zile, nici acolo nu vor mai fi locuri. Azi ar fi trebuit să internez trei persoane care necesitau internare şi nu am avut niciun pat. Îmi pare rău, nu am avut unde să-i internez. Pe moment, am trimis aceste persoane la un spital suport-COVID care mai are câteva paturi, doar că în 2-3 zile, nici acesta nu va mai avea locuri. Nu ştiu ce vom face cu persoanele care necesită internare", a semnalat la Antena 3, dr. Virgil Musta, șeful secției de Boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

4.016 persoane infectate în ultimele 24 de ore

Bilanțul ultimelor 24 de ore aduce un record absolut: 4.016 cazuri noi de persoane infectate. Este cel mai mare număr de cazuri noi anunțate în 24 de ore. Precedentul record era de 3.517 cazuri noi, atins pe data de 10 octombrie.

Până astăzi, 14 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 164.477 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 122.714 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.016 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 894 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Până astăzi, 5.601 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. (Vezi și: Tânără din Constanța, infectată cu coronavirus: "Sunt internată de 20 de ore şi nu m-a consultat niciun medic. Pacienţii îmi spuneau să plec, să fug!")