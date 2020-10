Lili Comsa - pacienta infectata cu coronavirus [Sursa foto: Facebook]

O femeie din Constanța a povestit, pe o rețea socială, experiența prin care trece de când a ajuns în spital, fiind infectată cu noul coronavirus. În ciuda faptului că se află de aproape o zi în spital, niciun medic nu a consultat-o. Lili Comsa Militaru a postat pe contul de Facebook un „Jurnal de Covid”. Constănţeanca a avut primele simptome miercuri, 7 octombrie, când şi-a dat seama că i-a dispărut mirosul. Apoi a urmat testarea, aşteptarea ambulanţei şi a unui consult medical.

”Nu am avut temperatură, nu nas înfundat, nu durere în gat, nu tuse, nu gat roşu, nimic...doar o durere de cap. Am început sa miros prin casă Domestos, oţet, şi nimic...nu simteam nimic şi nici acum nu simt. M-am programat dimineaţă, a doua zi, 08.10, la prima oră pentru test Covid la Regina Maria”.

A doua zi dimineață, a venit și rezultatul: POZITIV!

”La 15 minute m-au sunat cei de la DSP care mi-au comunicat următoarele: aveţi un test pozitiv Covid, cum va simţiţi?! Le-am spus ca nu am absolut nimic, doar că nu am miros şi mai nou, nici gust în rest sunt ok. Mi-au spus ca o sa-mi trimită o salvare care o să mă transporte la spitalul de infecţioase şi de acolo o sa fiu repartizată către un centru COVID şi că pot să refuz salvarea, dar că nu o să primesc concediu medical dacă nu stau internată minim 48h”.

După apelul avut cu DSP, femeia a început să își facă bagajele. Doar că ambulanța promisă de DSP a întârziat să apară. Au trecut ore, a trecut și ziua de vineri, însă sâmbătă, la ora 16.00, Lili a simţit că îi amorţesc picioarele.

Preluată de ambulanţă, Lili a ajuns la Spitalul de Boli Infecţioase din Constanţa unde un medic făcea triajul pacienților, iar celelalte ambulanţe stăteau în aşteptare. Deşi spunea medicilor că nu-şi mai simte picioarele, aceştia îşi vedeau în continuare de triaj. Aşa a ajuns la Secţia COVID de la Palazu.

”M-a luat în primire o asistentă, multe formulare, mi-a spus care este numărul camerei unde trebuie să stau şi a plecat. Astfel, am rămas cu bagajul la intrare, în clădire şi cu pacienţi care se plimbau pe lângă mine şi îmi spuneau să PLEC, SĂ FUG şi să nu stau....Eu tot nu înţelegeam ce mi se întâmplă şi mă tot uitam după un medic. Am fost oprită pentru o radiografie şi am urcat în cameră...când am înţeles că nu o să apăra prea curând un medic, mi-am scos iar din geantă un anticoagulant şi mi l-am făcut în burta. Am înţeles că am nevoie de anticoagulant la fel ca de aer....” . (Vezi și: Clipe grele pentru o tânără avocată din Cluj și fetița ei de doar un an, după ce părinții ei s-au infectat cu coronavirus: „Sigur nu stii durerea pe care eu am trait-o”)

”Plec acasă cu semnătura pe propie răspundere”

Trecuseră 20 de ore, timp în care tânăra nu a fost consultată de niciun medic. În cele din urmă, a fost sunată de un medic ce i-a comunicat faptul că radiografia este bună, că este un caz uşor de COVID şi i se recomandă să stea 7-8 zile în spital pentru tratament.

