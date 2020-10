Primul pacient infectat cu gripă și coronavirus în același timp [Sursa foto: PixaBay]

Situație incredibilă în Mexic, acolo unde o femeie a fost infectată în același timp atât cu virusul gripal, cât si cu coronavirus. Autoritățile din Mexic sunt în alertă, după ce în urma testărilor efectuate, femeia a fost depistată cu virusul AH1N1, cel care provoacă gripa, dar si cu COVID-19, care a făcut ravagii pe întreaga planet.

Ce spun medicii din Mexic despre cazul femeii

Momentan, medicii din Mexic, care se ocupă de cazul femeii, sunt reticenți în a da foarte multe declarații, pentru că nu se stie exact ce se va intampla. Cadrele medicale străine consideră că infectarea în același timp cu ambele virusuri nu duce obligatoriu la forme mai grave ale bolii. Femeia are 54 de ani și prezinta comorbiditati. Pacienta suferă de cancer, obezitate și boala cronică a plămânilor. Momentan, femeia din Mexic este internată, starea ei de sănătate fiind stabilă.

Josa Luis Alomia, directorului departamentului de epidemiologie, a mărturisit că pacienta a avut primele simptome la sfârșitul lunii septembrie. Aceata a fost confirmată cu coronavirus, însă după trei zile de internare își revenise și nu mai avea nevoie de spitalizare. Ulterior, ea a făcut din nou febră și a fost internată la Institulul Salvador Zubiran National.

Medicii care s-au ocupat de femeie, au identificat si virusul AH1N1, din aceeasi proba prelevata pentru testul de coronavirus.

"Este vorba despre aceeasi proba, luata in aceeasi zi, unei persoane cu simptome. Asta confirma ca pacientul este infectat in cu ambele virusuri. Ce nu cunoastem inca este daca imbinarea virusurilor produce o forma mai grava a bolii. Este destul de complicat sa diferentiem un caz grav de Covid-19 de un caz grav de gripa in aceasta situatie", a precizat Josa Luis Alomia citat de El Pais.

Cazuri de coronavirus înregistrate în România

Luni, 12 octombrie 2020, numărul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 157.352. Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că 2.069 de persoane au fost infecatate cu noul virus în ultimele 24 de ore, fiind făcute 10.051 de teste.

”Până astăzi, 12 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 157.352 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 118.912 pacienţi au fost declaraţi vindecaţi. În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 2.069 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv”, a anunțat Grupul de comunicare Strategică.