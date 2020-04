Smiley și Gina Pistol trăiesc o poveste de dragoste de ceva vreme, pe care au încercat să o țină cât mai departe de lumina reflectoarelor.

S-au ferit cât au putut, însă nu au reușit prea mult.

Ochii vigilenți ai paparazzilor și ipostaleze mai mult decât apropiate în care cei doi erau surprinși pe la evenimente au cam început să dea de bănuit.

După multă vreme în care au refuzat să vorbească despre relația lor, artistul și vedeta de televiziune au publicat și o primă fotografie împreună, chiar în prima zi de Paște.

"Paste fericit! Pace si liniste! Sa ne vedem cu bine, curand, sanatosi si plini de viata! Reinviere", a scris Smiley în dreptul imaginii.

Fotografia a primit zeci de mii de like-uri, dar și comentarii. Admiratorii cuplului i-au felicitat pentru oficializarea relației și le-au transmis toate gândurile bune.

"In sfarsit ai pus si tu o poza impreuna cu Gina!!Paste fericit va doresc frumosilor!!", "În sfârșit, cei mai frumoși!!! Super cuplu Ginuța ești The Best și Andrei e The smiley!!!!! Sărbători binecuvântate!", "Prima poză pe care o vad cu amândoi!!! Va admir mult pe fiecare și acum ca un cuplu! Sunteți deosebiți și sper sa rămâneți frumoși în suflete împreună! Paște fericit!", au fost câteva din comentariile primite.