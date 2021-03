In articol:

Smiley vrea să reformeze învăţământul românesc. Artistului i-a venit ideea, după ce le-a văzut pe acrobatele "Bello Sisters" la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley a rămas fascinat de actul artistic al acrobatelor care au format grupul "Bello Sisters" la Românii au Talent, sezonul 11.

Smiley, fascinat de "Bello Sisters" la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Juratul le-a transmis concurentelor că numărul lor de acrobaţie l-au inspirat ca să facă o propunere către Ministerul Educaţiei şi să se introducă predarea geometriei în modul în care "Bello Sisters" au prezentat-o prin numărul lor de acrobaţie. Evident, remarca făcută de Smiley a fost pentru a le aduce fetelor laude şi aprecieri.

"Dragelor, uitându-mă la voi şi la formele pe care le-aţi descris cu trupurile voastre, mă gândeam să fac o propunere către Ministerul Educaţiei, eu fiind un tip căruia nu prea i-a plăcut geometria, cumva să introducem genul ăsta de predare, adică cred că elevii ar fi numai ochi şi urechi şi şi nu ar pierde nici o figură. Mult mai interesantă metoda voastră de a descrie forme geometrice decât ce am învăţat eu în clasa a V-a, a VI-a, când am învăţat eu geometrie", a spus Smiley după ce a văzut numărul de acrobaţie al italiencelor.

"Bello Sisters" la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt "Bello Sisters" de la Românii au Talent, sezonul 11

"Bello Sisters" provin din Italia, deşi au făcut înconjurul lumii cu trupa lor de circ. Concurentele de la Românii au Talent, sezonul 11, se trag dintr-o familie de circari, care deja a ajuns la a opta generaţie. Fetele sunt mândre de părinţii lor, care au fost artişti importanţi în lumea circului internaţional.

"Mă numesc Loren. Ele sunt Celine şi Joline, iar împreună suntem Bello sisters. "Bello" în italiană înseamnă frumos, iar sisters am ales pentru că suntem surori. Deci Bello Sisters. Venim dintr-o familie de circ. Suntem a opta generaţie de circari. Părinţii noştri au fost artişti de succes. Tatăl nostru a lucrat cu fratele lui pentru Cirque du Soleil, care este cel mai înalt nivel pe care îl pot atinge oamenii de la circ. Mama a fost prima femeie care a mers la înălţime, pe sârmă, cu picioroange. Când eram mici îi priveam în spectacole şi ne-am îndrăgostit de această artă, aşa că am decis să facem ceva împreună. Aşa am format acest trio. Am călătorit mai mereu. Ne-am născut în turnee. Celine şi cu mine am fost născute în Italia. Joline s-a născut în America. Am vizitat foarte multe ţări, dar e prima oară în România. Sperăm că publicul va reacţiona pozitiv şi că celor de acasă le va plăcea. Suntem emoţionate de fiecare dată când urcăm pe scenă. Trebuie să fim conştiente că cea mai mică greşeală şi o lipsă de concentrare poate duce la accidentare", a spus Loren, una din cele trei surori care formează grupul "Bello Sisters".

"Bello Sisters" la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"Bello Sisters", patru de "DA" de la Românii au Talent, sezonul 11

"Bello Sisters" au primit "DA" din partea tutoror juraţilor de la Românii au Talent, sezonul 11, astfel au trecut în etapa următoare.

"Ne-aţi făcut atenţi, ne-aţi conectat la numărul vostru, am fost cu ochii pe voi. E atât de frumos când după o astfel de prestaţie nu îţi mai găseşti cuvintele. Ţi-e drag să vezi femei frumoase, imbrăcate frumos, picioare frumoase şi făcând lucruri atât de spectaculoase", a spus Andra.

Smiley a rugat-o pe colega sa, Alexandra Dinu, să vorbească cu acrobatele în limba italiană, dacă tot cunoaşte limba la perfecţie.

"A fost un număr spectaculos, mi-a plăcut mult. Aţi fost într-un echilibru perfect, v-aţi ajutat reciproc şi a fost foarte plăcut să vă privesc", a spus Alexandra Dinu.