Soacra lui Pitbull Atodiresei a vrut să aibă parte de senzații tari în vacanță, dar s-a ales cu capul spart: "Fața nu mai mi se vedea de sânge"

Anda Ghiță, alături de familie [Sursa foto: Instagram] 20:55, iul 27, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

In articol:

Anda Ghiță a trecut prin clipe dificile în Turcia, în timp ce era plecată într-o escapadă cu familia, la malul mării. Soacra lui Pitbull Atodiresei s-a lovit puternic la cap, după ce a căzut de pe skijet.

Citeste si: Anda Ghiță, mărturisire șoc ”Eu cred că am avut COVID” A fost infectată și cu AH1N1

"Fața nu mai mi se vedea de sânge"

Anda Ghiță a vrut să aibă parte de o experiență de neuitat în Turcia, însă totul s-a terminat dezastruos. Vedeta a dorit să se plimbe cu skijetul pe Marea Egee, dar nu a luat în calcul posibilitatea unei accidentări. Așadar, frumoasa brunetă a tăiat cu viteză valurile cu puternica ambarcațiune, sfârșind cu o rană destul de mare la cap, în urma unei căzături în apă.

Invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, soacra celebrului luptător a mărturisit că s-a ciocnit grav cu capul de skijet în momentul când a vrut să iasă la suprafață și s-a ales cu semne serioase de pe urma acestei experiențe neplăcute: "Eu nu am avut nicio intenție rea. Nu erau valuri, chiar era o mare liniștită. N-am vrut să impresionez. La mine a fost lovitura prostului. Ceea ce făceam aici era o plimbare chiar foarte liniștită, în comparație cu alte plimbări pe care le-am făcut pe marea noastră. Chiar am vrut să fiu foarte liniștită, pentru că nu am vrut să mă ud la păr, nu am vrut să cad în apă, pentru că Marea Egee este mai sărată decât a noastră, și atunci te mai ustură ochii, nasul.

A fost o mică căzătură, dar mai bine săream mult mai departe de skijet, decât lângă el, pentru că, în momentul în care eu am ieșit cu capul la suprafață, exact colțul și cu toba de eșapament m-au lovit. În frunte colțul de la skijet și toba mi-a făcut o gaură deasupra buzei. Mie fața nu mai mi se vedea de sânge.", a declarat vedeta, în acea apariție tv.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Imagine cu Anda Ghiță, după ce și-a spart capul în vacanță[Sursa foto: Captură YouTube]

Anda Ghiță a primit de urgență îngrijiri medicale

Imediat cum s-a întâmplat nefericitul eveniment, soacra lui Pitbull Atodiresei a fost transportată la spital, pentru a i se acorda îngrijirile medicale necesare.

Anda a mărturisit că, într-un final, i-a fost oprită sângerarea, cu ajutorul unui lipici chirurgical, care a ajutat-o să nu rămână cu semne inestetice: "Am fost la spital în Bodrum, la o clinică cu care lucra hotelul. Mi-au pus un lipici chirurgical, ca să nu folosească copci, să rămână mai rău, pentru că nu se putea opri sângerarea.", a mai adăugat bruneta, pentru aceeași sursă.

Citeste si: Totul despre botezul fetitei lui Ionut Pitbull Atodiresei! Anda Ghita este topita dupa nepotica ei!

Mai mult, veselă din fire, vedeta a povestit că întâmplarea nu a împiedicat-o să se bucure în continuare de vacanță, ci dimpotrivă, cum a ajuns la hotel s-a pregătit, pentru a lua cina în oraș: "M-am dus la hotel, eram așa, puțin amețită, m-am dus în cameră, m-am spălat, m-am fardat și m-am dus la restaurant, am continuat vacanța. Dumnezeu m-a ajutat și m-a ferit de ceva mai rău, pentru că puteam să am o față desfigurată.", a încheiat soacra luptătorului.