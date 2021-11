Soacra lui Tzancă Uraganul, acuzații șocante la adresa manelistului: ”O ține pe Lambada în lanțuri”! Motivul real pentru care cântărețul ar fi fost bătut în Germania! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Apar informații noi legate de incidentul în care a fost implicat Tzancă Uraganul în Germania, în urmă cu câteva zile.

Scandalul ar fi porinit după ce mama Lambadei a făcut un live în care l-a acuzat pe acesta că o ține sechestrată pe fiica ei.

Femeia a reacționat după ce a văzut imagini cu Lambada căzută la pământ, bătută de Tzancă. Acestea ar fi fost lansate în mediul online de Mădălina Miu, soția ”din acte” a lui Tzancă. Femeia a vrut să se răzbune pe Tzancă și să-i pună în cap toată familia Lambadei, după ce ea însăși a fost victima agresiunii lui Marymar, amanta soțului ei.

Mama Lambadei: ”O ține pe fata mea legată cu lanțuri”

După apariția respectivelor imagini, mama Lambadei l-a amenințat pe Tzancă Uraganul că va merge la poliție, spunând că fiica ei este ținută sechestrată în casa acestuia.

Lambada a fost bătută de Tzancă

”Să-și bage mințile în cap, s-o trimită pe fata mea acasă, să n-o mai țină sechestrată și bătută. Să fiu a d... de n-oi ajunge la Capitală, la București (Poliția Capitalei, n.r.) pentru el. Nu ia nimeni în seamă ce face b... ăsta... să luați măsuri pentru fata mea, s-o aduceți acasă că e sechestrată. Am sunat-o acum și e bătută și o ține în lanțuri.

Aseară am văzut un live pe care l-a făcut Mădălina. Ea l-a obligat s-o bată, s-o chinuie, s-o aducă în fața ei, să vadă ea cum o chinuie și cum o bate. De ce o mai ține pe Lambada, că nu e nevasta lui decât ”la vrăjeală” și o ține ca pe o menajeră. S-o pună pe fufa aia cu c... și cu ț... mari (Marymar. n.r.) să facă live pentru Mădălina, că acum aia e nevasta lui. Nu mai e Lambada. Dacă nu o trimiți acasă o să ajung la cea mai mare secție de poliție din Capitală”, a spus mama Lambadei.

Rudele Lambadei l-ar mai fi bătut o dată pe Tzancă

Câteva ore mai târziu, Tzancă Uraganul s-ar fi trezit față în față cu fratele Lambadei, în Germania. Cunoscut sub numele de Gărditză, acesta i-ar fi aplicat o corecție fizică lui Tzancă și în urmă cu un an, când manelistul ar fi agresat-o, de asemenea, pe Lambada. Atunci, fratele femeii i-ar fi spus că trebuie să-i plătească o sumă mare de bani, așa cum spune legea țigănească, pentru că Lambada era fată mare atunci când a cunoscut-o iar acum vrea s-o părăsească cu un copil, pentru a se căsători cu Mădălina Miu. Și atunci, ca și acum, Tzancă a negat că ar fi fost bătut de familia Lambadei, spunând doar că a avut o discuție bărbătească cu fratele femeii.

Tzancă Uraganul, prima reacție după ”bătaie”: ”Ce aveți, mă?

Tzancă Uraganul a respins zvonurile potrivit cărora ar fi fost bătut

Recent, Tzancă Uraganul a apărut într-un live dintr-un aeroport din Germania și a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi în comă, la spital, după ce a fost snopit în bătaie de frații Lambadei, mama copiilor lui. În imagini, manelistul apare cu ochelari de soare care îi acoperă o jumătate din figură și spune că toate zvonurile despre bătaia încasată sunt false. Ulterior, el a revenit și a confirmat incidentul, după ce în spațiul public au apărut imagini cu el plin de sânge.

”Ce scoateți zvonuri d-astea, mă, ferească Dumnezeu? Nu mai poate omul să se mai ducă undeva, să cânte, că se scot zvonuri de el. Terminați cu discuțiile astea proaste. Că mi-au scos dinții, că sunt în comă... ce-aveți, mă? Când o fi să se întâmple, asta e, mergem înainte. Asta-i viața. După cum vedeți, totul este sub control, să nu vă faceți griji”, a explicat Tzancă Uraganul. Lângă el se afla și Marymar, amanta ”oficială” dar și trupa lui.