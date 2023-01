Soacra Vlăduței Lupău s-a mutat acasă la ea și la Adi Rus de când s-a născut fiul lor. Ce se întâmplă de când a venit Iair pe lume: „Noi o mai amenințăm”. Artista este recunoscătoare pentru tot ajutorul primit

In articol:

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe de la noi din țară. Artista se bucură de o carieră de succes, însă ceea ce i-a umplut inima de fericire este băiețelul ei, Iair.

Soacra Vlăduței Lupău o ajută pe vedetă în creșterea băiețelului

Micuțul îi aduce zâmbetul pe buze vedetei, însă creșterea lui este destul de dificilă în contextul în care pe lângă mamă este o interpretă de muzică de petrecere extrem de căutată. Din fericire, însă, are un ajutor de nădejde!

Vlăduța Lupău și-a văzut visul cu ochii în momentul în care Iair a venit pe lume. A fost un real motiv de bucurie în toată familia lor, iar acum artista recunoaște că, uneori, are impresia că părinții ei, dar și socrii ar cam vrea să-l fure pe cel mic de la ei. Vedeta nu a stat prea mult pe tușă după ce a născut, ci s-a întors cât de repede a putut la muncă, astfel că a avut nevoie de o persoană care să o ajute cu creșterea fiului ei.

Din fericire, se poate declara o femeie norocoasă, căci are o soacră cum rar îți mai este dat să vezi!

„ Bunicii uneori o iau razna și eu spun de multe ori că vor să mi-l fure și mama și tata și părinții lui Adi, dar nu, este copilul nostru. Într-adevăr, avem mare noroc cu ei că sunt alături de noi și cred că oricine are un copil mic și pe lângă și carieră are nevoie de ajutor, iar cu părinții e cel mai bine”, a mărturisit Vlăduța

Lupău, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

Citește și: „O prinzi din urmă pe Bianca Drăgușanu” Vlăduța Lupău, criticată de fani din cauza operațiilor estetice. Imaginea care a stârnit un val de reacții în mediul online

Citeste si: „I-a pus capac la coșciug.” Care este legătura Mariei Constantin cu moartea lui Marcel Toader- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Citește și: Vlăduța Lupău, dezvăluiri despre starea sa de sănătate. Cum se simt cântăreața și fiul ei, Iair: „Trebuie să avem grijă unii de alții.”

Vlăduța Lupău a precizat că părinții ei nu locuiesc aproape și le este mai greu să vină la ei, însă se poate baza pe soacra ei, care s-a mutat acasă la ea și are grijă de fiul ei. Artista este recunoscătoare pentru ajutorul pe care îl primește din partea mamei lui Adi Rus. Ba chiar recunoaște că ea și soțul ei i-au promis o vacanță pe măsură femeii, în semn de recunoștință pentru tot ce a făcut pentru ei și pentru copilul lor.

„ Da, soacra e rezidentă (n. red. la ei acasă). Părinții mei stau la distanță și vin, dar mai rar. Ea stă în permanență cu noi, 24/24. Noi o mai amenințăm cu vacanța, dar încă nu i-am dat-o. Și-a lăsat viața ei pe planul doi pentru nepot și după aceea pentru noi”, a mai spus artista.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Cum a reușit Vlăduța Lupău să scape de kilogramele acumulate în sarcină

Vlăduța Lupău este una dintre acele mămici care au reușit să scape rapid de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Artista a mărturisit că a dat jos 8 kilograme din 12 încă din primele zile de după naștere. Mai mult decât atât, cântăreața nu a fost nevoită să țină niciun fel de dietă.

„ Într-adevăr, mă mândresc cu faptul că nu am rămas cu multe kilograme în plus, dar pot să spun că am și avut noroc, cred, cu genetica. Am pus 12 kilograme în sarcină, iar primele 8 le-am dat jos în primele zile, până am ajuns acasă. Nu sunt nevoită, și n-am fost niciodată, să țin dietă și regim, pentru că mereu am fost slabă și nici nu exagerez cu mâncarea. Adică cred că apuc să mănânc de două ori pe zi, iar în zilele în care cânt depun mult efort și organismul îmi cere doar apă. Deci asta e dieta… Cânt!”, a spus vedeta, conform Viva.