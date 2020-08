In articol:

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre Bogdan Mocanu! Cu puțin timp înainte de marea finală Puterea dragostei de duminică, șoc maxim printre iubitorii show-ului amoros! Ella s-a întâlnit cu Bogdan Mocanu, în Centrul Vechi al Capitalei. Cei doi au stat puțin de vorbă, iar imaginile cu ei au apărut imediat pe internet!

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre Bogdan Mocanu! Cum a reacționat Andra

Andra le-a văzut și după cum spune ea, a fost picătura care a umplut paharul în relația cu iubitul său, cu care era deja certată de câteva zile. Fosta concurentă a emisiunii Puterea Dragosteinu l-a luat însă la rost pe Bogdan, ci a fost foc și pară pe Ella, căreia i-a trimis câteva mesaje, chiar în toiul noptii. ”Eu i-am zis Ellei ce-am avut de zis pentru că aveam ceva cu ea de mai mult timp. Eu am avut si-n emisiune ceva. Acum dacă mă văd cu ea, îi spun direct. În schimb între mine si Bogdan nu a fost doar chestia cu Ella”, a spus Andra, direct din Italia.

Ce a spus Bogdan Mocanu despre întâlnirea cu Ella de la Puterea dragostei?

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre Bogdan Mocanu! Pe de altă parte, Bogdan a ținut să clarifice situația și a explicat cum s-a întâlnit cu concurenta de la Puterea Dragostei. ”Am ieșit cu un prieten, și-am fost în Centrul Vechi și când să plecăm, am văzut-o pe Ella în spate. A venit Ella, ne-am salutat, ea a rămas cu prietenii ei, eu cu ai mei. Nu am mers nici 10 secunde în același rând. În spate erau niște copii care făcuseră poze cu mine și cu Ella. Am plecat și oamenii ne-au făcut poze din spate. Ella, super simțită, când am ajuns acasă mi-a zis: vezi că, vorbește cu Andra și spune-i că ne-am întâlnit, în caz că apar poze. Am ajuns acasă, am văzute poze etichetate, ca mai apoi să mă trezesc că Andra mă blochează din nou. N-am crezut că există așa ceva”, a povestit Mocanu.

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre Bogdan Mocanu! ”Ne-am văzut întâmplător”

Ella de la Puterea dragostei, primele declarații despre Bogdan Mocanu! La aproape o săptămână de atunci, în premieră pentru WOWbiz.ro, Ella a clarificat situația. ”M-am întâlnit cu Bogdan într-o seară, eram împreună cu verișoara mea, Cătălina, mergeam în Centrul Vechi, trebuia să mă întâlnesc cu prietenii mei, respectiv prietena mea și iubitul ei, iar între timp, m-am văzut întâmplător cu Mocanu! El făcea poze cu niște susținători, l-am văzut, s-a oprit, ne-am salutat. cred că am stat nu mai mult de două minute, timp în care eu l-am întrebat ce face, cum este, la fel m-a întrebat același lucru, m-a întrebat unde merg, l-am întrebat și eu unde merge, mi-a zis că iese cu prietenele lui și cu familia lui. În perioada asta, l-am întrebat și de Andra, cum sunt, el mi-a zis că s-a despărțit de ea. Atunci, eu am fost surprinsă, i-am spus că nu îl cred, mai ales că tocmai ce venise din Italia pentru ea. Bogdan mi-a replicat că pe bune erau separați iar ultrior, la fața locului au ajuns și prietenii mei. Le-am făcut cunoștință, apoi, el și-a văzut de drum, și eu la fel.

Ulterior, m-am dus la terasă, Bogdan la treburile lui...însă, i-am scris pe urmă, să nu uite să o anunțe pe Andra că ne-am văzut, să nu care cumva să își facă ea vreo impresie greșită a întregii situații. El mi-a spus...”măi, dar nu am făcut nimic greșit!”, ”Da, știu că nu ai făcut nimic greșit, dar totul este interpretabil”, au fost și cuvintele mele. În câteva secunde, el a primit un mesaj urât de la ea, în timpul acesta, i-am scris și eu un mesaj Andrei în care i-am spus….”vezi că m-am văzut cu iubitul tău, m-am văzut cu Bogdan pe alee două minute și te rog să înțelegi că a fost doar un salut și am plecat mai departe. Ea însă a început ea să îmi trimită mesaje, să mă amenințe, să mă înjure, să vorbească foarte urât. Nu am nimic cu acest băiat, am încercat mereu să explic că nu este nimic între noi și asta a fost tot. Consider că își caută subiecte în presă și eu am căzut la mijloc”, a declarat Ella de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro