In articol:

În ultima vreme, Emy Alupei și Iancu Sterp par a fi de nedespărțit! Cei doi au devenit extrem de apropiați la Survivor România, în ciuda faptului că făceau parte din echipe diferite, iar, acum, după competiția din Republica Dominicană au planuri mari împreună...în zoma profesională.

Emy Alupei a scos deja, săptămâna trecută, piesa ”Karma”, în care...surpriză, protagonist este nimeni altul decât războinicul Iancu, cel care nu i-a fost deloc indiferent în show-ul de supraviețuire. Mai mult, apropierile din clip, dar și faptul că mașina bărbatului a fost zărită în fața casei cântăreței de trap, chiar și pe timpul nopții au dus la discuții și de alt gen, în plan amoros.

Emy Alupei l-a despărțit pe Iancu Sterp de iubita lui, Denisa?

Dacă mai punem la socoteală și bârfele, conform cărora Emy l-ar fi despărțit pe Iancu Sterp de iubita lui Denisa, avem deja zugrăvit un tablou în ceea ce îi privește pe cei doi. Ei însă sunt sinceri și vorbest doar despre o relație de prietenie și atât. ”Eu dacă știu că sunt corect și sincer, poate lumea să mă înjure, să mă facă așa cu ou și cu oțet, că nu mă afectează. Oricum, Emy nu are nici măcar zero la sută vină în despărțirea mea de Denisa. Au fost discuții despre cu totul și cu totul altceva. dacă aș descrie într-un cuvânt ce este între mine și Emy acum, pentru a lămuri publicul, aș spune...bombă. Am scos o melodie împreună, un clip nou”, a spus Iancu pentru WOWbiz.ro, completat de Emy. ”Pe mine, mă ia capul! Cum să despart eu pe cineva?! Eu care nu am avut niciun iubit până acum...”

Citeste si: Mama lui Iancu Sterp a ajuns în fața judecătorilor! Vezi ce s-a întâmplat în procesul penal în care doamna Geta a fost parte vătămată!

Citeste si: Augustin Viziru de la Survivor România a devenit tată. Primele imagini cu Maria, fetița actorului

Citeste si: Culiță Sterp, accident de mașină pe câmp. A lovit un pom! Ce a pățit artistul? Făcea offroad lângă ferma familiei, din Hațeg. DECLARAȚII EXCLUSIVE

Felul de a fi al cântăreței pare a fi însă pe placul fanilor războinicului mai mult decât Denisa, iar ei îi văd deja pe cei doi împreună, dar...în emisiunea moderată de Andreea Mantea la Istanbul. ”Ar fi un cuplu super, ar putea aduce un plus show-ului, fiindcă sunt foarte simpatici”, au scris admiratorii lor pe adresele de socializare.

Emy Alupei se duce la Puterea dragostei! ”Nu am nimic împotrivă”

Emy Alupei se duce la Puterea dragostei până la urmă? Ei bine, ce a spus faimoasa de la Survivor România și cum a completat-o Iancu? ”Nu, niciodată, nu mă caracterizează astfel de emisiuni, nu am nimic împotrivă, dar nu mă văd acolo. Nu am nimic cu nimeni, apreciez pe toată lumea, își fac treaba, însă eu sunt total nepotrivită”, ”Ar fi o a doua Roxana”, a râs și Iancu Sterp, care prin această remarcă s-a dat puțin de gol că o place pe artistă, în condițiile în care Roxana a fost iubita lui la emisiunea realizată în Turcia.