Mai exact, accidentul de mașină a lui Cornel Galeș este, acum, motivul unei anchete cât se poate de serioase ale autorităților spaniole.

Citeste si: Cornel Galeș are mormântul pregătit. Trupul lui se va odihni lângă cel al Ilenei Ciuculete

Citeste si: Primele declarații ale blondei Viviana, șefa și iubita lui Cornel Galeș: ”Am aflat, sunt disperată...” EXCLUSIV

Astfel, ieri, Doina Belu ne-a dat detaliile presupusului accident de circulație pe care l-ar fi avut Cornel Galeș. ”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic... Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, ne-a spus, ieri, în exclusivitate, Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș.

Acum însă, lucrurile sunt destul de clare: Cornel Galeș a murit. Dar, ne-a explicat Doina Belu, nașa de cununie a lui Cornel Galeș, împrejurările accidentului sunt cât se poate de tulburi. ”Am auzit, nu pot să bag mâna în foc, dar am auzit că nu era, de fapt, el la volan. Așa am înțeles, cică ar exista înregistrări din momentul accidentului și cică ar fi fost altcineva la volan care nu ar fi avut nici carnet. Ceea ce ar fi foarte grav... Dar, repet, sunt informații pe care le primesc și eu, nu sunt 100%. Oricum, este o anchetă a polițiștilor spanioli, sper să aflăm cât mai repede ce s-a întâmplat acolo, cu adevărat”, ne-a spus, în exclusivitate, Doina Belu.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 1 decembrie a fost una dramatică pentru toți apropiații lui Cornel Galeș. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. Cornel Galeș avea 60 de ani, petrecuse cu o noapte înainte de tragedie și a murit într-un accident de circulație. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus aseară Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.