Livian a scos-o pe Ramona de la Puterea dragostei pe Instagram! Surprize, surprize după Puterea dragostei! Livian și Ramona au rupt legătura de tot după terminarea competiției amoroase, iar cei ce au fost în preajma lor fac tot felul de speculații pe această temă. Surprinzător, totul ar avea legătură cu votul din finala sezonului 2, iar la mijloc ar fi vorba despre o sumă frumușică de bani! Însă, care să fie adevărul?

Ramona de la Puterea dragostei a recunoscut în cadrul emisiunii că a fost atrasă de Livian, dar nu a putut face încerca o relație din cauza Biancăi, care ar fi vrut să se împace din nou cu el. De altfel, felul în care blonda a vorbit mereu despre ”lup” demonstrează și ce simțea pentru el. ”Este un bărbat carismatic și drăguț”, erau cuvintele ei atunci când era întrebată despre fiul lui Nelson Mondialu.

Ramona de la Puterea dragostei, atac la Livian. ”Este un fals!”

Livian a scos-o pe Ramona de la Puterea dragostei pe Instagram! Întrebată de vloggerițele Reea și Tina care ar fi topul celor mai carismatici băieți din casa Puterea Dragostei, Ramona l-a pus în top pe Livian, urmat de Andi și Gabriel. Ulterior, a fost întrebat și care crede ea că este cel mai fals și surprinzător, în vârf se află tot Livian. Iată explicația ei: „Este fals pentru că ține foarte mult cont de susținători. Dacă nu erau susținătorii, ar fi fost cu mine acum. Ar fi fost diferit rău de tot”.

Livian este îndrăgostit de Bianca de la Puterea dragostei

Livian a scos-o pe Ramona de la Puterea dragostei pe Instagram! Pe de altă parte însă, Livian nu este de aceeași părere. De altfel, deranjat de comentariile legate de Ramona, sau despre o posibilă relație pe care Livian a avut-o cu Ramona, el a dorit să clarifice odată pentru totdeauna întregul mister. Enervat de speculații din ce în ce mai multe, mai ales cele legate de o apropiere amoroasă, el și-a asigurat admiratorii că nu a încercat niciodată să o sărute pe femeie și nici nu există vreun videoclip incriminatoriu cu ei doi, așa cum se vorbește prin târg.

„A venit vorba că eu am încercat să o sărut pe Ramona în emisiune. Am zis că e penibil zvonul. Dacă doream să am ceva cu Ramona sau să o sărut, nu mai puteam eu de sărutul ei, o sărutam în afară, nu?! Să nu-mi stric parcursul în emisiune, să n-o supăr pe Bianca, dar nu s-a întâmplat nici în afară, nici înăuntru. Trebuie să fii cel mai nebun om să faci chestia asta despre care s-a zvonit că am făcut-o eu”, a mărturisit Livian pe un interviu făcut pe adresele lui de socializare.

Livian a scos-o pe Ramona de la Puterea dragostei pe Instagram! Totuși, există persoane care încearcă să mute legătura dintre Livian și Ramona în alt registru, și anume, s-a vorbit după finală, că fosta câoncurentă l-ar fi votat pe Livian să câștige marele trofeu contra unei...sume de bani! Iar aceștia nu ar fi ajuns în contul ei nici acum. Ca tacâmul să fie complet, el ar fi rupt toate legăturile cu blondina. ”Livian a scos-o pe Ramona de pe instagram, i-a dat block, nici în ziua de azi nu i-a dat banii. Vă spun sincer, nu au fost zvonuri cele legate de plata voturilor, ci s-a vorbit în finală! Eu am fost în baie cu Ramona și ea mi-a zis că Livian are de gând să îi dea 1000 de euro pentru un vot. Cine îl votează ia o mie de euro! Doamne, unde se poate ajunge pentru bani”, a declarat Berna pentru WOWbiz.ro, la emisiunea ”Totul despre Puterea dragostei”.