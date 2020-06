In articol:

Ion Surdu a fost, de departe, cel mai bun, dar și cel mai îndrăgit concurent de la Exatlon, în sezonul trei! Câștigător în proba masculină, luptătorul MMA a impresionat prin forță, dăruire, valoare și caracter, detașându-se încă de la început ca un adevărat lider al echipei faimoșilor.

Dincolo de competiție, Ion Surdu a făcut și gesturi la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Unul dintre ele a atins inimile tuturor, inclusiv ale celor care au susținut războinicii pe traseele din Republica Dominicană.

În timpul competiției, pe faimos l-a emoționat puternic povestea tristă a adversarului său Cristian Dumitrache, cel care s-a înscris în show-ul de supraviețuire pentru a-și salva fratele mai mic, Ștefan! Băiețelul suferea de cinci afecțiuni grave și chiar a fost un miracol că a trăit până la vârsta de 12 ani. Mai mult, în ziua în care ”războinicul” a plecat la Exatlon, puștiul a fost la un pas de moarte. Impresionat de poveste, Ion Surdu i-a oferit o parte din premiul câștigat pentru operațiile de care micuțul avea nevoie.

„Nu am știut cu ce probleme se confruntă Cristi, în primul rând pentru că nu aveam cum să vorbim, el fiind în tabăra” războinicilor”, apoi, nici nu puteam discuta între noi nimic în competiție. Însă, când am ajuns în țară și am aflat de fratele lui bolnav, sincer, am fost extrem de impresionat. Atunci, l-am sunat și i-am spus că vreau să îi ofer o sumă din premiul câștigat la Exatlon. Drept dovadă, imediat ce mi-au intrat banii în cont, am transferat din ei o o parte pe numele lui Dumitrache, de fapt acelui copil bolnav. Așa am simțit să fac”, a spus Ion Surdu, pentru WOWbiz.ro, la vremea respectivă.

Citeste si: Diana Belbiță se întoarce în ring! ”Prințesa Războinică” vrea să răpună ”Lupoaica”

Citeste si: Stefan Floroaica a povestit ultima discutie serioasa cu fosta lui iubita. Vezi ce i-a spus! "Ma, fata, e simplu!"

Citeste si: Aroganțele lui Lino Golden! Cum l-a umilit pe Emanuel la Survivor Romania! ”Pe tine, te iau să dansezi pe 300 de lei la mine în clip sau pe aceiași bani să îmi speli mașina”

Ion Surdu a ajuns la spital! ”Un om special, cu suflet mare”

Acum, la aproape un an de la gestul făcut, faimosul a...”recidivat”! Ion Surdu a ajuns la spital! În urmă cu câteva momente, câștigătorul Exatlon din sezonul 3 s-a dus la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj să doneze sânge pentru persoanele care au nevoie neapărată de o speranță că viața lor va putea fi salvată. ”Un om special, cu un suflet mare. I-a îndemnat și pe prietenii săi să vină la clinică, să doneze și ei”, au dezvăluit persoane de la fața locului.