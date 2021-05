Sofia Vicoveanca, adevărul despre scandalul cu sora sa ”Cineva a montat totul” VIDEO

In articol:

Denise Rifai a întrebat-o pe Sofia Vicoveanca despre copilăria sa tristă, dar și despre relația cu rudele sale. Asta și pentru că artista a avut parte, în urmă cu câțiva ani, de un scandal, după ce sora ei a apărut într-o emisiune tv și a acuzat-o că nu o cauta pentru ca îi e rușine cu ea.

În 2012, sora Sofiei Vicoveanca a apărut la televizor cu declarații pline de reproșuri la adresa artistei, pe care a acuzat-o că a uitat-o pentru că este bolnavă și s-a plâns că nu o sună. ”Mă oprește lumea pe stradă și mă întreabă dacă sunt sora ei adevărată. Oamenii spun că au auzit că a spus într-un interviu că sunt sora ei vitregă. Cred că îi este rușine cu mine, poate din cauza modului în care arăt”, spunea sora Sofiei Vicoveanca la acel moment.

Artista nu a vrut să vorbească despre acest scandal, dar a recunoscut public că relația cu sora ei este una rece: ”Nu am sunat-o, dar are rost? Lacrimile dacă sunt nu sunt din cauza mea, ea este bolnavă, este un om mai necăjit, nu sunt lacrimile pentru mine.

De câte ori mă suna, închideam și o sunam eu ca să nu consume implusuri. Ea are familie, eu sunt singură cuc, dar îmi găsesc de lucru, singurătatea nu mă sperie. Nu mă sună nimeni, decât cei care au nevoie de ceva”, mărturisea Sofia Vicoveanca în urmă cu câțiva ani.

Acum, Denise Rifai a întrebat-o direct: ”V-a fost rușine cu sora dv?”

”Doamne ferește! Eu cred că cineva a montat acest lucru ca să vadă ceva între noi. Nu știu cum a găsit-o pe ea. Suntem ok, ca să vorbim așa. Ne sunăm, ne căutăm. A fost o neînțelegere atunci, s-a întâmplat. Postul de televiziune a pus la cale, asta pot să jur, ca să scornească ceva, că prea mergea bine drumul Sofiei.

Nu știu, cam așa…”, a fost, artista nevrând să dea alte amănunte despre respectivul scandal.

Sofia Vicoveanca a cântat în ziua înmormântării fraților ei

Sofia Vicoveanca este fiica cea mare a unei familii care a suferit mult. Tatăl ei a fost luat prizonier, iar ea alături de mama au fost refugiate în România din Bucovina de Nord, ocupată de ruși. După ce tatăl ei s-a întors acasă, familia s-a mărit, iar Sofia Vicoveanca a mai avut doi frați și o soră. ”Vreau să vă spun că pe toți frații mei i-am legănat, numai sân nu le-am dat. Cei doi frați au murit, unul în 2008, celălalt în 2011, măcinați de boală. ”Au murit unul după altul și ca un blestem, în ziua înmormântării, eu a trebuit să cânt. Când am ajuns acasă, numai pereții au știut de sufletul și de amarul meu”, povestea la un moment dat Sofia Vicoveanca.

În emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Sofia Vicovenaca a mărturisit că la înmormântarea celui de-al doilea frate nici nu a putut să se ducă.

”La înmormântarea primului am fost, dar după aceea, seara a trebuit să cânt. Al doilea a fost înmormântat la Petroșani. A plecat sora mea cu nepotul și eu am trimis ce trebuiește, pentru că oricum târziu s-a aflat, a plecat cu mașina. Eu aveam de cântat. Vreau să vă spun chiar la al doilea frate, era un eveniment foarte mare, lume foarte multă, jur, nu știam un cuvânt, un cântec, nu știam nimic. Eram după o perdea, și se anunța așa: ”Acum o surpriză care se prezintă singură”, și a dat drumul la negativ. În momentul ăla s-a declanșat …cântând de atâta vreme. Nu știa nimeni de amarul meu! (…) Am venit acasă, numai pereții au știut, cui să mă plâng, în fața publicului?”, a declarat Sofia Vicoveanca la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.