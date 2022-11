Sonia Argint și Horațiu Ionescu au divorțat în secret: „Viziunea foarte diferită asupra a ceea ce ne dorim de la viață”

In articol:

După aproape 15 ani de căsnicie, Sonia Argint a divorțat de Horațiu Ionescu. Divorțul s-a întâmplat în 2020, însă vedeta abia acum a decis să vorbească despre asta.

Sonia Argint și Horațiu Ionescu nu mai formează un cuplu de doi ani

Cei doi au hotărât să meargă pe drumuri separate în anul 2020, după 18 ani de relație și 15 ani de căsătorie.

Căsnicia Soniei Argint și a lui Horațiu Ionescu s-a sfârșit în anul 2020 în secret. Nimeni nu știa acest aspect, însă vedeta a hotărât să rupă tăcerea și să vorbească despre cum povestea lor de dragoste a luat sfârșit.

Cei doi au decis să pună punct relației în urmă cu doi ani, după aproape 15 ani de căsnicie. În cadrul unui podcast, Sonia Argint a decis să vorbească deschis despre cum a divorțat de Horațiu Ionescu. Cei doi au fost căsătoriți timp de 15 ani și împreună au doi băieți mari. De la un timp, lucrurile între ei nu păreau că mai funcționează, ba mai mult, aveau perspective diferite asupra vieții, iar asta i-a distanțat din ce în ce mai mult.

„ Unii dintre voi v-ați prins sau ați bănuit. Câțiva ați știut. Dar majoritatea aflați acum. După 18 ani de relație și 15 de căsnicie, am divorțat. Acum aproape doi ani. Dar am ales să-mi trăiesc experiența în liniște pentru că o astfel de etapă trebuie 'rumegată' bine. Cel puțin la fel de bine precum decizia de a divorța. Dar ce se întâmplă după divorț? Să vă povestesc din experiența mea.”, a scris Sonia Argint pe blogul ei.

Aceasta a mai spus că în perioada pandemiei au descoperit mai multe lucruri care au dat de înțeles că relația nu mai funcționează. De asemenea, au început să aibă o viziune diferită asupra vieții și nu mai exista noțiunea de întreg în planurile de viitor.

„ În urmă cu câțiva ani, am fost întrebată într-un interviu care este secretul relației noastre longevive. Răspunsul meu a fost foarte clar și consider în continuare că a fost cel corect: dragostea și valorile comune. Ce ne-a despărțit? Pandemia. Glumesc, că mai trebuie și haz de necaz. Pe scurt: viziunea foarte diferită asupra a ceea ce ne dorim de la viață, ce suntem dispuși să facem în acest sens, evoluții personale diferite. Toate au ieși la suprafață în acea perioadă complicată pentru toată lumea. Asta este tot ceea ce am de comentat vis-a-vis de motive.

În rest, aleg să păstrez în intimitate culisele din spatele divorțului. Cred că este un semn de respect pentru o relație lungă și frumoasă, bazată pe iubire, pentru copiii pe care îi avem împreună și îi iubim la nebunie. Și este semn de respect pentru propria persoană. Așadar, de la bun început, vă rog frumos să nu mă întrebați despre motive în detaliu, pentru că nu voi oferi niciun răspuns”, a adăugat vedeta, pe plogul ei.

Sonia Argint, motivul pentru care a ținut divorțul secret

În cadrul podcastului, Sonia Argint a scos la iveală mai multe detalii intime, dar și care a fost motivul pentru care a ținut divorțul secret timp de 2 ani.

Vedeta a dorit să aibă timp în care să se gândească dacă divorțul a fost cea mai bună opțiune. A vrut să își dea timp să se obișnuiască cu lipsa partenerului ei, dar a avut nevoie și de spațiu să își reorganizeze viața și să aleagă cel mai bun drum pe care va merge de acum înainte.

„ Eu mi-am reorganizat viața, în ăștia doi ani, aproape total, în sensul în care am devenit sută la sută autonomă. Tot ce ține de gestionarea unui cămin. Nu că înainte ar fi fost altfel, că tot eu, cumva, eram principalul organizator. Dar acum chiar știu că totul depinde de mine acolo acasă.

Din exterior toată lumea credea «wow, e perfect, e viața perfectă, familia perfectă. A înnebunit?». Și în momentul în care vii și spui chestia asta și că tu, ca femeie, ai luat această decizie, există șanse să influențezi și alte femei și să le dai de gândit. Și voiam să o fac într-un mod în care să nu induc cumva ideea că, la prima greutate de care dai, îți iei bocceluța și ai plecat. Nu. Și în continuare nu spun că divorțul este soluția când lucrurile nu mai merg. Nu.”, a mărturisit Sonia Argint la podcastul în care a fost invitată.

