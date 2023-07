Sonia Trifan, aniversare nemaipomenită la 15 ani de carieră! Modele pe podium au fost chiar fostele concurente de la Puterea dragostei | EXCLUSIV

In articol:

Sonia Trifan a aniversat 15 ani de carieră, organizând un eveniment fastuos. În cadrul prezentării de modă, am avut surpriza de a le vedea pe podium pe câteva dintre fostele participante de la Puterea dragostei.

Acestea au prezentat cele mai frumoase rochii, iar Sonia Trifan a fost mai mult decât mândră.

Fostele concurente de la Puterea dragostei au defilat pe podium pentru Sonia Trifan

Alexandra și Adriana au fost prezente la eveniment și au defilat superb. Surorile au precizat că au fost măgulite de această experiență, iar acum fiecare are planurile ei, promițând că urmează multe surprize.

"Alexandra: Suntem foarte recunoscătoare că am reușit să luăm parte la un astfel de eveniment. A fost o primă experiență reușită. Totuși, nu știu dacă aș mai defila, eu sunt mai bărbată. Acum mă antrenez dimineața și seara, în timpul zilei încerc să mă reîncarc, noaptea încerc să mă culc devreme, pentru că am nevoie de foarte multă energie. Îi urez multă sănătate Soniei Trifan, baftă în tot ceea ce face, fericire și să nu uite niciodată să zâmbească.

Adriana: Aș repeta experiența în fiecare zi. Eu de mică îmi doresc să fiu model și nu am avut ocazia până acum. Sonia Trifan are tot respectul meu, este o femeie deosebită.", au declarat cele două surori.

Naba e deja obișnuită cu podiumul, așa că nu a fost o sarcină grea pentru ea. În schimb, Berna a avut emoții mai mari ca niciodată și nu crede că va mai defila prea curând.

"Naba: M-am simțit superb, pentru că am defilat pentru o prietenă veche de ani de zile. Dacă nu mă ruga Sonia, nu știu dacă veneam dintr-un alt oraș aici. Eu sigur o să mai defilez, doar sunt nebuna din tot showbiz-ul românesc.

Berna: Am avut emoții foarte mari, mi-a sărit inima din piept. Am văzut negru în fața ochilor. A fost prima dată în viața mea când am defilat ca și model. E chiar o muncă grea. Este o experiență foarte frumoasă și recomand tuturor tinerilor să facă acest lucru. Eu nu cred că o să mai defilez, a fost un chin pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult, am cunoscut fete foarte drăguțe, am legat prietenii, inclusiv cu Naba, dar nu aș mai repeta această experiență.", au precizat Naba și Berna.

Sonia Trifan, emoționată la aniversarea celor 15 ani de carieră în modă

Sonia Trifan a pus în scenă un adevărat eveniment cu prezentări de modă și momente artistice, care i-au dat pe spate pe invitați. Frumoasa creatoare de modă a vorbidet cu emoție despre ceea ce a reușit să realizeze până în prezent.

"Este un eveniment special, 100% făcut cu prietenii mei, prieteni designeri. Aniversez 15 ani de activitate, 15 ani de modă, care eu nu știu când au trecut. Dacă faci ceea ce faci cu bucurie, plăcere, emoție, nu știi când trece. Totul este frumos, este o parte din tine.", a mărturisit Sonia Trifan, la WOWnews.

