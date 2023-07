Cum se înțelege, de fapt, Laura Cosoi cu mama sa? Actrița a dezvăluit ce relație are cu femeia care i-a dat viață, după trei ani de la moartea tatălui ei: „Ceva s-a schimbat”

In articol:

Laura Cosoi se împarte cu succes între viața profesională și cea de mămică. Vedeta este căsătorită cu Cosmin Curticăpean și au împreună trei fetițe. De curând, Laura povestea că a mers pe platourile de filmare din Vama Veche însoțită de fiica sa cea mică și s-a descurcat exemplar atât la filmări, cât și cu micuța Lara.

Laura Cosoi se emoționează foarte tare când vine vorba despre părinții ei. Actrița și-a pierdut tatăl în urmă cu trei ani, atunci când bărbatul s-a infectat cu Coronavirus și, din păcate, nu a supraviețuit. După moartea celui mai important bărbat din viața sa, Laura a dezvăluit ce relație are cu mama ei, Ligia Cosoi, mărturisind că, de când a devenit și ea părinte, femeia care i-a dat viață a îndemnat-o să nu renunțe la cariera sa. Mama Laurei a fost o mare susținătoare a acesteia în ceea ce privește viața ei profesională și a sfătuit-o să nu își neglijeze profesia, chiar dacă are copii.

„Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat. Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria. Pentru ea e foarte important și întotdeauna îmi spune «Ai grijă de carieră, nu o neglija, ție-ți stă bine să faci asta, întotdeuana vei fi fericită dacă vei și munci»”, a declarat Laura Cosoi pentru Unica.ro.

Pe de altă parte, Laura Cosoi a recunoscut că nu întotdeauna a vrut să asculte vorbele mamei sale. De multe ori, actrița era împotriva sfaturilor pe care i le dădea mama sa, dar a mărturisit că femeia care i-a dat viață a avut mereu dreptate și că are un instinct foarte bun.

„Cumva, de-a lungul timpului, deși m-am pus împotriva a ceea ce spunea, voiam să-i demonstrez că nu e așa, de cele mai multe ori a avut instinct bun și a avut dreptate. Și legat de perioada aceasta, când am fost la filmările pentru Retreat Vama Veche și Lara a stat cu mine pentru că alăptam, mama m-a ajutat enorm să înțeleg mai multe lucruri și despre meseria pe care o am. Faptul că eram acolo, la muncă, dar și cu copiii, cu mama și cu Adela și cu Ada, mi s-a părut un melanj perfect, o rețetă perfectă de timp petrecut împreună. L-am atins foarte bine pe fiecare palier și personal, și profesional”, a mai spus Laura Cosoi.

Copilăria fetițelor Laurei Cosoi este asemănătoare cu cea a actriței

Laura Cosoi a mărturisit că vede foarte multe similarități între modul în care a fost crescută ea și felul în care actrița și soțul ei își cresc, la rândul lor, cele trei fetițe. Celebra actriță a mărturisit că a adoptat același stil de a-și educa micuțele și observă că tatăl lor, Cosmin, face aceleași gesturi față de ele pe care le făcea și tatăl Laurei față de ea și sora ei, Alina. De asemenea, vedeta a declarat că este foarte mulțumită de felul în care își îngrijește fetele, iar Rita, Vera și Lara s-au acomodat perfect cu acest stil de viață.

„Mă regăsesc pe mine, ca mama. Îl regăsesc pe Cosmin, ca pe tatăl meu, în acțiunile pe care le are și în lucurile pe care le face cu copiii. Nu știu dacă e copie la indigo, dar lucrurile pe care le-am făcut când eram mici. Sau pe care părinții noștri le-au făcut împreună cu noi. Pe vremea aceea nu erau bone. Ne dădeau la grădi, așa am făcut și eu. Copiii sunt fericiți că au alți copii. Mi se pare că au și unitatea pusă la punct și nu răcesc. Da, ok, se îmbolnăvesc, normal, ca toți copiii. Dar nu mi se pare că e așa grav. S-au adaptat foarte frumos”, a mai spus Laura Cosoi.