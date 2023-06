Sora Danielei Crudu a luat o decizie, la scurt timp după ce bruneta a născut! Ana Crudu a vorbit despre asta public: „Abia aștept!”

In articol:

Daniela Crudu este în al nouălea cer de când a devenit mămică pentru prima dată și, nu doar ea este în culmea fericirii, căci și întreaga familie, care aștepta cu sufletul la gură să o cunoască, în sfârșit, pe micuța Daiana, așa cum fosta asistentă TV a declarat în nenumărate rânduri că o va numi pe fiica sa.

Ei bine, se pare că, imediat ce vedeta a născut, chiar și sora acesteia, Ana Crudu, a început să își dorească să devină mămică pe cât de repede posibil. Întrebată de un internaut, pe Instagram, dacă vrea copii, blondina nu a stat niciun moment pe gânduri și a oferit un răspuns vehement.

„Internaut: Îți dorești copii?

Ana Crudu: Sigur că da, mai ales de când are Daniela! Abia aștept! ”, a fost răspunsul oferit de Ana Crudu.

Fiica Danielei Crudu s-a născut la 8 luni

Nu de mult, Daniela Crudu a făcut o serie de declarații despre momentul când a adus-o pe lume pe fiica sa, Daiana.

Aceasta a dezvăluit că a născut prematur, mai precis la 8 luni, iar nașterea a fost una de urgență, asta pentru că bebelușul ei nu mai mișca.

În cadrul aceluiași interviu, bruneta a mai precizat că se știa cu probleme privind sarcina, căci aceasta a fost prea jos.

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a declarat Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni televizate.

