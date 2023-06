Daniela Crudu, situație disperată cu puțin timp înainte să nască: „Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița”. A povestit abia acum prin ce a trecut

In articol:

Daniela Crudu este acum o mămică fericită și se bucură de fetița ei, micuța Daiana Maria. Vedeta este în toi cu pregătirile pentru botezul micuței, care va avea loc în luna august. Însă frumoasa brunetă s-a confruntat cu mari probleme înainte ca fiica ei să vină pe lume.

Fosta asistentă TV a născut prematur, la 8 luni de sarcină!

Citește și: Daniela Crudu își botează fetița! Primele imagini de la locația de lux. Detaliul care nu a putut fi trecut cu vederea

Daniela Crudu a trecut prin clipe de panică înainte de naștere, din cauza unor probleme cu sarcina. Vedeta a povestit că a fost nevoită să stea 5 zile în spital și să își nască fetița la 36 de săptămâni, deoarece aceasta nu mai mișca. Fosta asistentă TV a mai spus că a fost foarte speriată din cauza lucrurilor care i s-au întâmplat.

Citește și: Daniela Crudu, gest de neînțeles la scurt timp după ce a devenit mamă! Nimeni nu își explică de ce a făcut asta tocmai acum

„Am născut la 36 de săptămâni, la 8 luni. Nu a stat la incubator, a stat doar în acea noapte. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. Eu aveam probleme că aveam sarcina joasă. N-am avut chef de nimeni și nimic, nu avea chef de telefoane, că îmi suna mereu. Eu eram disperată. Nu eram eu ok, sufletul meu era varză. Îmi era greu, am stat 5 zile în spital, au avut grijă de noi”, a declarat Daniela Crudu în cadrul unei emisiuni televizate.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Copil în vârstă de 15 ani, găsit mort în internatul unui liceu pentru copii cu deficienţe de auz. Care a fost, de fapt, cauza decesului?- kanald.ro

Citeste si: Mărturii din cea mai izolată țară din lume, unde oamenii își văd vecinii murind de foame: Suntem blocați așteptând să murim- stirileprotv.ro

Daniela Crudu [Sursa foto: Instagram]

Când își va boteza Daniela Crudu fetița

Daniela Crudu este mai fericită ca niciodată și nu își mai poate imagina viața fără fetița ei. Vedeta a povestit că micuța Daiana seamănă foarte mult cu tatăl ei și este foarte frumoasă.

„E așa de frumoasă, nu-mi mai imaginez viața fără ea, nu mă mai interesează de nimic, să se întâmple orice că doar ea contează. E atât de frumoasă și finuță, e micuță. Cu el seamănă”, a mai declarat Daniela Crudu pentru postul TV.

Citește și: Daiana, fiica Danielei Crudu, va avea parte de un viitor strălucit! Ana Maria Ticea, astrologul WOWbiz, i-a analizat destinul micuței: „Are nevoie de multă atenție din partea părinților”

Citeste si: „Nu cred că există femeie să fi fost pe barosăneală și acum să tragă la sărăcie.” Ce a spus Dana Budeanu despre Valeriu Gheorghiță- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 16 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Zi de post!- stirilekanald.ro

Citeste si: "Un șoc prea mare." Alina Radi, noi detalii despre starea de sănătate a Danei Roba!- radioimpuls.ro

De asemenea, Daniela și iubitul ei se pregătesc pentru momentul în care își vor creștina minunea. Fosta asistentă de televiziune a declarat că botezul fetiței lor va avea loc în luna august, în aer liber, pe malul unui lac. În plus, bruneta a dezvăluit și cine va întreține atmosfera la petrecere. Invitații se vor distra pe melodiile cântate de Valentino, George Talent și Luis Gabriel.

„Ne pregătim de botez în august. O să fie 140 de invitați, sunt rude, prieteni foarte mulți. Doar manele o să fie. Ne cunoaștem prietenii foarte bine și știm că ascultă genul ăsta de muzică și noi asta am vrut. Nu o să se cânte acum numai manele, va fi și muzică populară. O să vină Valentino, George Talent și Luis Gabriel. O să iasă foarte frumos! Nu am făcut rochia, vreau una scurtă. Va fi pe lac și în aer liber. Mi-am dorit așa, că e cald”, a mai povestit Daniela Crudu.