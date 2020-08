In articol:

Sora lui Culiță Sterp intră în politică[Sursa foto: Instagram]

Georgeta are 23 de ani și vrea o carieră în politică. Sora lui Culiță Sterp crede că este momentul ca lucrurile să se schimbe în comuna în care ei trăiesc și astfel, candidează pentru Consiliul Local.

”Sunt Sterp Georgeta, am 23 de ani și candidez pentru Consiliul Local al comunei General Berthelot.

Am absolvit Colegiul National “I.C. Brătianu” din Hațeg, de atunci gestionez magazinul în care se vând produsele de la ferma familiei mele. De curând am decis să reiau studiile, fiind studentă la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, secția Silvicultură.

Partidele vechi au avut 30 de ani să demonstreze ce pot face pentru români. Rezultatul? Am fost întotdeauna în urma vecinilor din vest. Credeți că de data asta s-au reformat? Că va fi diferit?

Noi, tinerii din USR, vă cerem o singură șansă să demonstrăm că suntem capabili să modernizăm administrația și să dezvoltăm comuna cu adevărat!”, scrie pe pagina ei de Instagram, Geta.

Prima reacție a fraților ei

După ce a dat anunțul că vrea să ocupe un scaun în Consiliul Local, Geta este foarte susținută de familia ei. Atât Iancu, cât și Culiță au încurajat-o. Iancu i-a transmis un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram, la fotografia unde anunța că vrea să candideze: ”Asta-i sora mea”, a scris fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Totodată, Culiță a preferat să dea mesajul Getei mai departe și astfel, i-a distribuit fotografia pe profilul lui de Instagram, pentru ca multă lume s-o încurajeze pe tânăra politiciană.