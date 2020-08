In articol:

Imagine cu Elena Pădure

Elena Pădure, cântăreața de muzică populară, a fost diagnosticată pozitiv cu noul coronavirus. Artista susține că a fost internată timp de două săptămâni într-un spital din Brașov. Femeia a trecut prin momente cumplite!

Elena Pădure, momente dificile după ce a fost diagnosticată cu Covid-19

Interpreta declară faptul că la începutul lunii iulie a mers la Suceava, pentru a filma câteva videoclipuri care vor apărea în noul ei album, iar în momentul în care s-a întors la Brașov a început să se simtă foarte rău. Elena a decis să meargă să își facă testul pentru coronavirus, la îndemnul unei prietene bune.

Se pare că femeia și-a dat seama de faptul că s-a infectat cu Covid-19, după ce a observat că tratamentul prescris de medic nu își face efectul. Ea mai susține faptul că a început să aibă dureri de cap, senzații de vomă, dar și faptul că nu mai avea poftă de mâncare.

"Mi-am dat seama că am luat virusul, când am văzut că, după o săptămână de zile, nu mă simt bine şi tot am luat tratament şi mergeam din rău în mai rău. Am văzut că nu e o gripă obişnuită pentru că îmi pierdusem mirosul, nu mai aveam putere, aveam dureri de cap mari şi senzaţie de vomă, dar şi lipsa poftei de mâncare. Nu îmi trebuia nimic şi aşa o stare de letargie, ciudată. Nu puteam să fac nimic, nici să gândesc, trăgeam de mine de pe o zi pe alta", a declarat artista.

Elena Pădure a fost externată la 14 zile de la internare, după ce testul a ieşit negativ.

"În spital am stat 14 zile şi m-am externat după ce a ieşit testul negativ. Eu am avut o formă medie, nu am stat nici cu oxigen şi nici nu a fost nevoie să iau antivirale. Nu am tuşit. La plămâni mi-a ieşit ceva, dar nu foarte grav. Nu a fost nevoie să stau în izolare la externare şi nici nu mi s-a dat tratament acasă. Au spus să iau paracetamol, dar încă nu sunt perfect restabilită, deşi au trecut 10 zile de la externare. Aveam transpiraţii abundente, dar şi acum mai am, şi transpiraţii, şi dureri de cap. Deci, nu-i de glumit. La început mi s-a părut şi mi că e aşa ceva, nu ştiu cum, dar trebuie avut mare grijă, mai ales cei care au şi alte afecţiuni", a mărturisit Elena Pădure, potrivit click.ro.