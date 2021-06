Sora lui Jador a declanșat un scandal uriaș printre ”pocăiți” după ce a cântat un imn religios într-o ținută ”necuviincioasă”! ”Nu am vrut să mă afirm așa...”

Jador se trage dintr-o familie de pocăiți 13:50, iun 13, 2021 Autor: Radu Constantin

Mădălina, sora lui Jador, a provocat un scandal uriaș după lansarea unei melodii creștine initiulate ”Binecuvântarea o dă Dumnezeu”, care a ajuns rapid la peste 25.000 de vizualizări. Cei care s-au simțit deranjați au fost chiar credincioșii, însă nu de ritmurile de manea a piesei ci de ținuta Mădălinei.

Sora lui Jador, acuzată că se expune pentru bani

Sora lui Jador a fost criticată pentru faptul că purta cercei și că avea un tricou ușor strâns pe corp

”Să-ți fie rușine! Dacă erai pocăită nu o postai pe asta necuviincioasă și nepocăită. Dar cred că și tu ești la fel ca ea. Doar de ochii lumii pocăit. Dumnezeu să-ți ajute în continuare să mai postezi oameni din lume”, a scris o internaută.

”Să vă fie rușine că postați o așa femeie, în halul ăsta. Se vede că face bani din oameni, îl vinde pe Dumnezeu”, a acuzat-o o altă femeie.

Sora lui Jador a ținut să le răspundă celor care au atacat-o printr-un vlog pe canalul pe care a apărut inițial și melodia. Femeia a respins acuațiile și a subliniat faptul că este pocăită. E a spus că nu face muzică pentru bani și că fratele ei nu a ajutat-o cu nimic.

Mădălina: ”Nu știu dacă am două poze cu Jador”

Mădălina, sora lui Jador

”Dacă am fi pocăiți cu adevărat, n-ar trebui să judecăm. Ar trebui să luăm după cum spune Biblia, să vedem bârna din ochiul nostru și abia după aceea paiul din ochiul fratelui nostru. Nu știu ce ai văzut tu necuviincios în poza aceea și nepocăit. În primul rând, eu...da, sunt sora lui Jador dar nu am vrut să mă afirm. Eu... nu știu dacă am două poze cu el în telefon sau... pentru mine. Nu am vrut să mă afirm, nu am vrut să ies. Pur și simplu așa a fost să fie. Cu toate astea, dacă noi nu stăm aproape de cei din lume, în sensul să propăvăduim, să spunem despre Dumnezeu, să cântăm, ca ei să audă... Pe cine pocăim noi? (...)

Am mai văzut asta prin comentarii, spuneau că eu l-am plătit pe el să fac asta. Dacă mie îmi era să fac bani așa cum spuneți voi... eu nu sunt genul ăsta de om... judecați un om ca pe o carte fără s-o deschizi. Mă duceam după frate-miu dacă îmi era, într-adevăr așa să fiu, după lume. Mă ridica el dacă aveam nevoie de lucrurile astea pe care le spuneți voi. Eu am făcut cântecul ăsta doar pentru slava Domnului”, a spus Mădălina, sora lui Jador.