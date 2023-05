Sorana Cârstea a vorbit, în sfârșit, despre Simona Halep! ”Nu este o situație foarte roz. Nu cred că s-ar fi dopat vreodată conștient”

In articol:

Simona Halep trece, de luni de zile, printr-un adevărat coșmar. Suspendată după ce a fost depistată pozitiv la US Open, cu Roxadustat, substanță interzisă pe lista WADA, sportiva din România încearcă să își facă dreptate cu disperare.

”Sper din tot sufletul să se rezolve”

Lumea tenisului s-a împărțit în două, unii o arată cu degetul pe Simona Halep, alții o susțin necondiționat și încearcă să îi fie alături în cea mai neagră perioadă a carierei sale. Una dintre ele este și Sorana Cârstea.

Dacă până de curând a preferat să nu comenteze nimic pe marginea cazului de dopaj, Sorana Cârstea a rupt tăcerea și, după înfrângerea de la Roland Garros, a vorbit despre Simona Halep cu sinceritate.

”În general, nu-mi place să-mi dau cu părerea. În România, toată lumea și-a dat cu părerea și nu cred că e nevoie și de părerea mea. Singurul lucru pe care pot să-l spun este că nu cred că Simona s-ar fi dopat vreodată conștient. Am spus asta și când am aflat prima oară. Atât. Mi-e greu să vorbesc mai mult, pentru că orice voi spune se va răstălmăci. Nu este o situație foarte roz, dar sper din tot sufletul să se rezolve”, a declarat Sorana Cîrstea, citată de Eurosport.

Sorana Cârstea [Sursa foto: Instagram]

Sorana Cârstea a fost eliminată în primul tur la Roland Garros!

Din păcate, în ciuda rezultatelor bune de până acum, Sorana Cîrstea (32 WTA) a fost eliminată în primul tur la Roland Garros, în trei seturi în faţa italiencei Jasmine Paolini (53 WTA), 7-5, 2-6, 6-2, astfel că pentru sportiva din România cea mai bună performanță la un turneu de Mare Şlem rămâne un sfert de finală, tot la turneul din Franța, în 2009.

"Am avut niște probleme de sănătate, la stomac. Azi m-am trezit cu ele. Am încercat tot ce am putut, am fost fără energie, mi-a fost greu să împing în picioare, le simțeam de gelatină. Cred că meciul s-a jucat când am avut 5-4 și minge de set (n.r. în primul set). Dacă luam setul terminam în două seturi și într-o oră eram afară din teren și cu o victorie. Însă asta este, se mai întâmplă să fie și zile nefaste din punct de vedere al sănătății”, a spus Sorana Cârstea după meci la Eurosport.

Simona Halep [Sursa foto: Instagram]

Sorana Cârstea a recunoscut că a rămas fără energie! ”E păcat”

Sorana Cârstea a declarata și că a rămas fără energie în disputa cu italianca Jasmine Paolini, cea care, totuși, a mai învins-o anul acesta pe zgură.

”Ca și în viață, și în tenis de multe ori muncești și nu vezi niciun rezultat. Însă trebuie să continui și să sperăm că în sezonul de iarbă totul o să fie OK.

Neavând suficientă energie, am încercat să păstrez raliurile destul de scurte și să grăbesc puțin jocul. Mi-a mers în setul doi, dar în setul 3 ea a început extrem de puternic și cred că atunci când mi-a făcut break și s-a dus în 3-1 a căpătat puțină încredere, mai mult curaj și a început să joace mai liber.

Păcat că am lăsat să ducă meciul în 3 seturi. Chiar și în condițiile astea ar fi trebuit să câștig acest meci. E păcat, pentru că sigur până joi aș fi fost bine din toate punctele de vedere. Îmi pare extrem de rău, însă mai sunt și astfel de zile. Nu e o zi prea roz pentru mine, dar există o singură cale și aceea este înainte.", a conchis Sorana Cîrstea, pentru sursa menționată.