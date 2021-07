Sorin Bontea are un fiu care îi seamănă leit. Cum arată tânărul și cu ce se ocupă?

Sorin Bontea și fiul său, Iulian [Sursa foto: Captură Instagram] 17:47, iul 25, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Celebrul chef a fost întotdeauna extrem de rezervat și de discret în ceea ce privește viața privată, însă cu puțin timp în urmă a decis să îl facă cunoscut publicului larg pe fiul lui, Iulian, în vârstă de 24 de ani.

Sorin Bontea are un fiu care îi seamănă leit

Dacă pe fiica renumitului bucătar cei de acasă au putut să o vadă în emisiunea unde bărbatul este jurat, când i-a făcut acestuia o surpriză, puțină lume cunoștea faptul că Sorin Bontea mai are încă un copil. Chef-ul a postat recent câteva fotografii cu Iulian, care îi seamănă leit. Bontea se mândrește cu băiatul său, care are o pasiune înrăită pentru cursele de mașini. Acesta a câștigat și numeroase premii importante,în cadrul mai multor raliuri la care a participat.

Iulian Bontea, fiul lui Sorin Bontea

Tânărul nu este un împătimit al reflectoarelor și păstrează destul de mult distanța față de presă, chiar dacă tatăl lui este foarte cunoscut.

Iulian Bontea se axează mai mult pe ceea ce îi place și o face chiar foarte bine, căci pasiunea pentru caii putere i-a adus și câteva performanțe semnificative în domeniu.

Sorin Bontea și soția lui

Sorin Bontea și soția lui sunt împreună de 32 de ani

Juratul are o familie unită și se poate considera unul dintre cei mai norocoși bărbați din lume. Pe mama copiilor săi a cucerit-o acum 32 de ani, la o petrecere, iar de atunci au rămas împreună.

Chef-ul a povestit că își răsfață mereu soția cu diferite feluri de mâncare, dar îi oferă și trandafiri roșii deseori, florile pe care i le-a dus la prima întâlnire și care pentru cei doi au o semnificație aparte: "Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!", a declarat Sorin Bontea în urmă cu ceva timp, pentru Viva.ro.