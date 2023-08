Sorin de la Casa Iubirii a înlocuit-o deja pe Nicoleta? „Mi-am găsit parteneră cu care să mă duc la nuntă” | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că Sorin și Nicoleta s-au despărțit a zguduit internetul. Fanilor și susținătorilor lor nu le-a venit să creadă. Recent a avut loc un scandal imens între ei pe internet și niciunul nu mai vede cale de împăcare. În urmă cu puțin timp, Sorin a fost prezent în platoul nostru și a făcut dezvăluiri pe bandă rulantă despre ceea ce s-a întâmplat între el și Nicoleta.

Sorin, adevărul despre despărțirea de Nicoleta

În urma despărțirii, multe zvonuri au împânzit internetul. Majoritatea spuneau că Sorin ar fi dat-o afară din casă pe Nicoleta, ba chiar ar fi lovit-o. Tânărul nu a stat cu mâinile în sân și a dat replica tuturor care i-au adus acuzații. Acesta a dezvăluit motivul real al despărțirii de Nicoleta și lucrurile care îi displăceau la ea.

„Nicoleta mi se pare că este copilă pentru vârsta pe care o are. Pentru momentele frumoase pe care le-am avut în relație, nu trebuie să fim blocați peste tot. Ea mereu mă bloca peste tot după fiecare ceartă, mi se par copilării, nu îmi plac chestiile astea. Eu și Nicoleta nu am mai vorbit de când am dus-o acasă, dar am încercat să o sun. Sincer să fiu, adevăratul motiv al despărțirii consider că este diferența de energie dintre noi doi și de viziune. Vreau să lămuresc faptul că nu am dat-o afară din casă, nu m-am atins niciodată de niciun fir de păr de al ei. Ea a fost cea care a plecat. Xenia nu a avut absolut nicio legătură în despărțirea noastră. Eu mereu am avut modul meu de a motiva o persoană, dar cu Nicoleta nu a mers. Orice îi spuneam o lua ca pe un reproș, insultă.”, a declarat Sorin.

Nicoleta, înlocuită deja de Sorin?

Se știe că în zona în care locuiește Sorin, nunțile sunt la ordinea zilei.

Astfel, tânărul nu se poate duce singur și a dezvăluit că și-a găsit deja o parteneră care să îl însoțească. Acesta a mai recunoscut că vorbește în prezent cu mai multe fete, fiind în căutare de o nouă iubită.

„Mi-am găsit parteneră pentru nunți, dar e secret. Și viitoarea mea iubire probabil va fi secretă. Acum vorbesc cu mai multă lume, nu pot să mint. Când va fi ceva serios, vor dispărea celelalte persoane.” , a mărturisit Sorin, la Culisele Iubirii.

