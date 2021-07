Sorin Pușcașu de la Survivor, mesaj emoționant pentru viitoarea lui soție, Laura. Războinicul și-a declarat dragostea: ”Ai luptat pentru mine cu toate forțele tale”

Sorin Pușcașu și Laura [Sursa foto: Instagram] 15:00, iul 20, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Sorin Pușcașu a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Survivor România 2021. Foarte direct și sincer din fire, războinicul a dat cărțile pe față cât timp s-a aflat în Republica Dominicană și a spus mereu ce crede. Tocmai din acest motiv, acesta a avut parte și de antipatii din partea colegilor de breaslă.

Cu toate neînțelegerile, Sorin a mers mai departe și a procedat mereu așa cum a știut de cuviință. Cu gândul acasă, războinicul a luptat până-n ultima clipă. Laura, iubita lui și viitoarea soție, căci a cerut-o în căsătorie imediat cum s-a întors de la Survivor România 2021, a fost cea care l-a așteptat acasă, cu sufletul la gură.

Citeste si: Daniel Pavel, revedere emoționantă cu iubita lui după sfârșitul Survivor România 2021: ”Un acasă al tihnei de care am avut nevoie...”

Tânăra nu a ratat nicio ediție Survivor și l-a susținut pe iubitul ei cât timp acesta s-a aflat în Republica Dominicană. Astăzi este ziua de naștere a Laurei, iar Sorin Pușcașu a scris câteva rânduri foarte emoționante, pline de iubire și recunoștință.

Citeste si: Cine este femeia care i-a luat mințile lui Ion Țiriac? Sunt 36 de ani diferență de vârstă- bzi.ro

Sorin Pușcașu și Laura[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Imagini de senzație de la începutul Sezonului 2 Survivor România. Primele declarații ale concurenților: "Îmi iese inima din piept!"

Sorin Pușcașu, mesaj emoționant pentru iubita lui

” Astăzi este despre tine. De când ai apărut in viața mea, mi-ai schimbat percepția despre tot ce ma înconjoară. Mi-ai deschis atât sufletul, cât și mintea. Faptul ca este ziua ta de naștere, nu e un prilej de bucurie doar pentru tine, ci și pentru mine. De ce? Pentru ca fără tine, viața mea nu ar mai fi evoluat, nu as fi simțit adevarata fericire și iubire. Ești cea mai frumoasa femeie din lume(asa cum zici tu ca “te mint” mereu), dar nu asta e cel mai important, ci faptul ca ești cea mai minunata persoana din toate punctele de vedere! Ai luptat pentru mine cu toate forțele tale, mi-ai arătat ca ești și cea mai puternica persoana, ca ești in stare sa te pui zid in fata oricui vrea sa îți lovească ceva drag. In final, iti urez LA MULȚI ANI și îți promit ca voi da mai mult decât știu eu ca pot! MERIȚI Luna mea 🌕! Semnat, Soarele tau 🌞! @love1laura #love #couple #couplegoals #luna #sol #moon #sun”, este mesajul plin de iubire transmis de Sorin Pușcașu pentru iubita lui, Laura.

View this post on Instagram A post shared by Sorin Puscasu (Alfie) (@alfiesorintheone)