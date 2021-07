Sorin Pușcașu, o nouă lovitură pentru băieții rămași la Survivor România: ”Au rămas cei mai rapizi, dar nu neapărat cei mai buni”

In articol:

Sorin Pușcașu, unul dintre cei mai îndrăgiți războinici de la Survivor România, dă cărțile pe față în legătură cu foștii lui colegi de competiție. Fostul concurent al emisiunii fenomen de la Kanal D continuă seria de dezvăluiri total neașteptate despre băieții rămași în competiție, spunând că au rămas printre cei mai rapizi, dar nu neapărat cei mai buni pentru Survivor România.

Citeste si: MAREA FINALĂ SURVIVOR ROMÂNIA 2021. Cât valorează premiul competiției din Dominicană și câți bani încasează în realitate câștigătorul sezonului 2

Sorin Pușcașu a primit un mesaj din partea unui internaut, care spune așa: ”Îi bat fetele”. Fostul războinic nu a ezitat deloc să răspundă, susținând că o să-și ia multe replici acide după acest răspuns.

” Încă au rămas aproape cei mai rapizi din competiția asta, dar nu neapărat și cei mai buni pentru competiția asta”, a răspuns Sorin.

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

”Dacă fetele sunt sub nivelul mediu al acestei competiții, așa cum cum spus unii din competiție, oare unde sunt băieții”, a mai adăugat fostul concurent de la Survivor.

”Este foarte posibil să mă vedeți acolo, în finală, dar nu merg s-o iau pe Elena că n-am treabă cu ea. Poate iau pe altcineva sau nu stiu, vedem”, continuă Sorin, la secțiunea de întrebări de pe contul lui de Instagram.

Sorin Pușcașu a reacționat după ce fetele de la Survivor au făcut show pe traseu

Sorin Pușcașu a reacționat după ce cele două fete, rămase la Survivor România 2021, au făcut show pe traseu! Fostul războinic și-a spus părerea despre competiția la care a participat, spunând că Survivor nu este despre atletism sau despre cine ajunge primul, ci despre cum finalizezi ultima probă.

Sorin Puscasu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: EXCLUSIV Sorin Pușcașu și Raluca Dumitru, dezvăluiri incendiare despre foștii colegi de la Survivor România: ”Elena și Zanni vor rămâne în finală”

Ei bine, fostul concurent din emisiunea fenomen de la Kanal D a mărturisit că unul dintre băieți ar fi spus că fetele sunt sub nivelul mediu al acestei competiții, însă iată că Maria și Elena le-au făcut o surpriză colosală și se descurcă foarte bine pe traseele din Dominicană.

”Când am vazut astea de individuale am zis ca nu este corect, ca fetele sunt in dezavantaj...dar se pare ca nu. Nu sunt la egalitate, sunt mai bine. Asa cum am spus de atatea ori, competitia asta nu este atletism, nu este despre cine ajunge primul, chiar daca unele fete ajung inaintea baietilor, dar este important cum dai la final, felicitari!”. Vezi AICI continuarea.