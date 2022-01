Soția criminalului din Onești nu a fost lăsată să-și petreacă sărbătorile cu mama ei de 99 de ani! Aflată după gratii, femeia a fost operată recent! EXCLUSIV

In articol:

În martie 2020, Gheorghe Moroșan, un bărbat din Onești, a ucis cu sânge rece doi muncitori care veniseră să execute reparații la apartamentul pe care acesta îl pierduse din cauza unui proces cu fostul angajator al soției sale. Înainte de asta, el i-a torturat timp de câteva ore, sub supravegherea polițiștilor veniți la fața locului.

La 10 luni distanță, atât criminalul de la Onești cât și soția lui, Aurelia, se află în arest preventiv. Femeia a fost trimisă în judecată pentru complicitate la lipsire de libertate, după ce s-a descoperit că aceasta l-a ținut în permanență la curent pe soțul ei, prin telefon, în legătură cu mișcările polițiștilor care așteptau în exteriorul apartamentului groazei.

Soția lui Gheorghe Moroșan a cerut să fie plasată în arest la domiciliu

Cu câteva zile înainte de Crăciun, Aurelia Moroșan a solicitat judecătorilor să fie plasată în arest la domiciliu pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă alături de mama ei, în vârstă de 99 de ani.

Femeia le-a mărturisit juddecătorilor că ar putea fi ultima dată când o mai vede pe femeia care i-a dat viață, fiind conștientă de faptul că ar putea să-și petreacă mulți ani în închisoare, în eventalitatea unei condamnări. Soția criminalului a mai declarat că se simte rău în închisoare și că recent a suportat o intervenție chirurgicală.

”Apărătorul contestatoarei-inculpate, având cuvântul, solicită admiterea contestației și a se avea în vedere că ceea ce se contestă este temeinicia încheierii primei instanțe. Precizează că ceea ce se solicită este înlocuirea măsurii arestului preventiv cu o măsură mai ușoară, respectiv măsura arestului la domiciliu, având în vedere circumstanțele personale ale contestatoarei, respectiv aceasta este operată și are nevoie de o perioadă de timp pentru recuperare. Totodată, menționează că inculpata dorește să ia legătura cu mama acesteia, în vârstă de 99 de ani, aceasta fiind și ultima posibilitate de a vorbi cu ea luând în considerare și stare de sănătate a acesteia”, se arată în dosar.

Femeia susține că a ajutat poliția

Surprinzător, Aurelia Moroșan le-a declarat judecătorilor că nu l-a ajutat pe soțul ei să-i ucidă pe cei doi muncitori și nici nu l-a incitat pe acesta, din contră, ea spune acum că i-ar fi ajutat pe polițiști să-l prindă pe acesta.

”Contestatoarea-inculpată, având ultimul cuvânt, arată că nu este vinovată, nu și-a ajutat soțul la comiterea infracțiunii, ci din contră a stat de vorbă cu polițiștii și cu procurorul pentru a-i ajuta să rezolve această problemă. Solicită înlocuirea măsurii arestului preventiv cu măsura arestului al domiciliu sau cu măsura controlului judiciar pentru a avea posibilitatea de a-și petrece sărbătorile de iarnă acasă alături de mama sa în vârstă de 99 de ani, fiind poate ultima dată când va mai putea vorbi cu ea. Menționează că este o persoană în vârstă și solicită a se dispune o altă măsură preventivă pentru a dovedi că este nevinovată”, se mai arată în proces.

Aurelia Moroșan e acuzată că i-a dat soțului ei obiectele cu care i-a legat pe muncitori

Judecătorii de la Tribunalul Bacău au luat în calcul, în soluția pe care au dat-o la solicitarea Aureliei Moroșan, faptele extrem de grave de care aceasta este acuzată.

Cei doi muncitori veniseră să lucreze la apartamentul care a aparținut familiei Moroșanu

Judecătorii: ”Lăsarea în libertate a inculpatei ar induce un sentiment de nesiguranță în opinia publică”

Într-un final, magistrații au respins cererea soției criminalului de la Onești, pe motiv că ”prin lăsarea in libertate a inculpatei in acest stadiu al procesului s-ar induce un puternic sentiment de insecuritate socială, de nesiguranță in opinia publică, precum și de neincredere in capacitatea organelor judiciare de apărare a societății impotriva infracțiunilor”.

Ei au subliniat faptul că inculpata nu reprezintă ”garanții îndestulătoare” pentru plasarea în arest preventiv și au considerat că situația familială și starea de sănătate nu reprezintă ”argumente suficiente” pentru a determina o astfel de măsură. Atât Aurelia cât și Gheorghe Moroșan au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv.

