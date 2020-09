Veronica Măgureanu, alături de soțul ei, Constantin Măgureanu

În urmă cu două luni, Veronica Măgureanu, în vârstă de 42 de ani, se afla la volanul mașinii și conducea dinspre Teleorman spre București. Pe DN65, ea nu a văzut turma de oi și nici ciobanul care încerca să gonească animalele de pe carosabil, și a intrat direct în bărbat. În urma impactului puternic, tânărul în vârstă de 26 de ani, din comuna Putineiu, a decedat pe loc.

In articol:

Soția lui Constantin Măgureanu a povestit recent, într-o emisiune televizată, cum a avut loc tragedia. Veronica Măgureanu spune că oile au sărit pe mașina ei și că nu a știut că a lovit și un cioban în impact. Ea se apără și susține că nu a lovit animalele în plin.

„Am de 20 ani permis, n-am zgariat niciodată mașină, sunt foarte precaută mai ales când sunt cu copiii în mașînă. S-a întâmplat pe un drum național, mi-au sărit din partea dreapta niște oi pe mașină. Oile au sărit pur și simplu pe mașină, n-am frânat, nu am avut nici reacție de a frână. Cum să franez când într-o fracțiune de secundă îți sar niște oi pe capotă și pe parbriz.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

Norocul meu a fost că am avut 70-80 km/h viteză. Am auzit totul pe mașină, nimic călcat cu roțile. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat așa să nu am ceva pe conștiința că aș fi călcat pe ceva. În acele oi mai există și un cioban, Dumnezeu să-l odihnească, că nu mai este printre noi, dar acel cioban s-a atins de mașină mea, a fost în șanț și probabil au ricoșat oile. A avut o singură lovitură la cap. Eu nici n-am știut de acel cioban în acel moment, asistentele de pe salvare mi-au spus. S-a zis că au fost oile pe stradă și că le-am luat în plin. Nu, dragilor, n-am luat nimic în plin că am ochi, nu sunt oarbă”, a declarat Veronica Măgureanu, potrivit starpopular.ro.

Accidentul, un semn de la Dumnezeu

Veronica Magureanu crede că tragedia a fost o lecție primită de la Dumnezeu să se trezească la realitate. Ea a mărturisit că a a vut nevoie de terapie psihologică pentru a depăși momentul.

„Poate că Dumnezeu a vrut să mă zguduie puternic, pentru că am fost zguduită puternic. Acum două luni s-a abătut un necaz asupra mea, dar Dumnezeu a vrut să mă zguduie și să-mi spună: hei, trezește-te la realitate, dragă mea! Dumnezeu mi-a arătat în acea secunta că m-a iubit în momentul oportun, în momentul crucial din viață mea, mie și fiului meu. Eu, astăzi, puteam să nu mai fiu aici. O luna de zile am fost în șoc, eu și copilul meu cel mic. Timp de trei săptămâni am făcut terapie psihologică”, a mai spus soția solistului de muzică populară, Constantin Măgureanu.

SURSE:starpopular.ro