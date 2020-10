Soția lui Pepe a recunoscut de ce nu apare în presă! Raluca Pastramă: „Aș avea multe de spus. În toți anii ăștia le-am ținut sufocate în sufletul meu”

Raluca Pastrama, soția lui Pepe

Raluca Pastramă, soția lui Pepe, este una dintre cele mai frumoase soții de vedetă din showbiz-ul românesc. Tânăra mămică a fost, de-a lungul anilor, destul de rezervată în a face declarații în presă și rareori a vorbit despre viața ei personală. Invitată, însă, în emisiunea online de pe YouTube pe care o moderează soțul ei, ea a făcut o serie de confesiuni neșteptate.

De ce nu apare soția lui Pepe în presă

„Aș avea multe de spus. Și în toți anii ăștia și eu am avut multe lucruri pe care le-am ținut așa sufocate în sufletul meu. Aș fi vrut de multe ori să vorbesc și să mă descarc, să-mi deschid sufletul și să vorbesc cu oamenii. Mi-aș fi dorit să mă cunoască oamenii mai mult decât așa, prin prisma unor poze”, a mărturisit Raluca Pastramă, soția lui Pepe.

De vină pentru reținerile frumoasei brunete ar fi chiar câteva interviuri pe care lea oferit și în care cuvintele ai ar fi fost scoase din context.

Pepe și soția lui, Raluca Pastrama

„Mi-aș dori așa. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le împart. Sunt un om cu multe idei și cu multă imaginație, îmi place să vorbesc. Sunt un om super deschis și cu vorbele la mine întotdeauna.

Am avut așa un trac din cauza celor întâmplate la începutul relației mele cu Pepe și nu doar la început. Au fost ani de zile în care presa m-a tocat și am simțit nevoia să mă închid în mine. De-asta niciciodată nu am vrut să dau nici interviuri și mi-a fost cumva frică să răspund, că întotdeauna cuvintele îmi erau răstălmăcite și am zis că mai bine tac, ca să fiu în siguranță și să nu mai stau să mă supăr când începe lumea să mă judece pentru ce spun”, a mai adăugat Raluca Pastramă.