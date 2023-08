Soțul femeii care și-a aruncat copiii de la etaj dă ancheta peste cap! Ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care tânăra a recurs la gestul extrem? Au purtat o discuție serioasă înainte de tragedie

In articol:

Cazul Lorelei a șocat o țară întreagă. Femeia de doar 23 de ani a recurs la un gest extrem, în urmă cu câteva zile, și s-a aruncat de la etajul doi al unui motel din Botoșani, alături de cei doi copii ai săi.

Soțul Lorelei face dezvăluiri neașteptate

Băiețelul cel mic a murit pe loc, cel mai mare este în stare gravă la spital, iar mama a fost internată pe secția de Psihiatrie. Tatăl copiilor este șocat de ce s-a întâmplat. Iată ce declarații a făcut, după întreaga tragedie!

Lorela a recurs la un gest de-a dreptul șocant când a decis să sară alături de copii săi de la etajul doi al unui motel. Chiar dacă aceasta a declarat că regretă ceea ce a făcut, nimic nu îl va mai aduce înapoi pe băiețelul ei, care sâmbătă ar fi împlinit doi ani. Tatăl copiilor era plecat la București, acolo unde lucra, și este de-a dreptul terifiat de ceea ce s-a întâmplat. Bărbatul nu înțelege ce s-a putut întâmpla cu Lorela, pentru că nu ar fi dat de bănuit niciodată că ar avea de gând să facă așa ceva.

Înainte să comită fapta, tânăra i-a scris un mesaj de adio soțului, din care a reieșit că ar avea probleme în cuplu din cauza banilor.

„ Nu era retrasă, vorbeam zi de zi, mereu o întrebam ce fac copiii. Când a avut nevoie de bani, i-am trimis de fiecare dată să cumpere la copii ce le lipsește. Era iubită de toată lumea.”, a declarat Alexandru Babi, soţul femeii, potrivit Antena 3 CNN .

Familia se pregătea să-și sărbătorească cei doi copii

Șocul este cu atât mai mare pentru soțul femeii, cu cât aceștia se pregăteau să-și sărbătorească cei doi copii.

Alexandru a văzut-o schimbată pe Lorela și chiar au purtat o discuție pe marginea acestui subiect, dar nici nu i-a trecut prin cap că tânăra ar putea recurge la o asemenea faptă.

„Le-a pregătit până și baloane să le facem petrecerea. Sâmbătă, pe 26 august, era ziua celui mic și pe 6 septembrie ziua celui mare. Și au rămas baloanele sigilate. Am întrebat-o ce are, nu a vrut să spună. După, la ora 23:30, mi-a dat un mesaj în care mi-a spus ce mi-a spus și la urmă a scris un ”adio”, dar nu am bănuit niciodată că o să facă asemenea gest” , a mai povestit bărbatul potrivit Observator .