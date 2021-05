Soțul Mariei Macsim Nicoară, declarații controversate despre moartea mezzosopranei: „Am auzit, dar n-am văzut că dormeam”

In articol:

Maria Macsim Nicoară a fost victima unui accident casnic teribil. Aceasta a căzut pe scările locuinței sale și s-a lovit puternic în zona capului. A ajuns la spital, iar luni bune a fost ținută în viață numai de aparate. În cele din urmă organismul ei a cedat, iar medicii nu au mai putut decât să declare decesul.

Accidentul stă sub semnul întrebării. Anchetatorii fac investigații pentr a stabli cu exactitate ceea ce s-a întâmplat în ziua în care mezzosoprana a căzut pe scări. Într-o declarație pe care a dat-o presei, Codrin Nicoară spune că nu a văzut ce s-a întâmplat, dar a „auzit în mod direct”. Cu toate acestea, el și soacra artistei au anunțat autoritățile abia după 8 ore!

Maria Macsim Nicoară

Ce spune Codrin Nicoară că s-a întâmplat în seara cu teribilul accident al soției sale

Mai multe persoane din anturajul mezzosopranei spun că ultima perioadă din viața ei a fost destul de grea. Aceștia susțin că Maria Mcsim Nicoară era extrem de supărată și tulburată căci se pare că soțul ei ar fi avut o amantă și mai mult de atât și-ar fi dorit să scape de ea cu orice preț.

Mai mult, se pare că aceasta mai îndura și abuzuri fizice din partea acestuia.

Codrin Nicoară a dat declarații cu ceea ce s-a întâmplat în seara cu accidentul, dar care nu prea se potrivesc cu ceea ce au probat anchetatorii. Mai mult, acesta susține că nu a lovit-o pe mezzosoprană.

„În momentul în care a căzut, eu nu am văzut. A fost o singură dată Poliția, două persoane. Le-am arătat unde a căzut. Am găsit și niște urme de vomă pe perete. A vomitat pe perete înainte de a cădea și ulterior pe covor, acolo unde a căzut. Nu avea nicio afecțiune înainte de asta. Cred că a făcut un puseu de tensiune. Nu ne-am certat înainte. Ea a fost în vizită la părinții ei, am mai stat un pic de vorbă. Mi-a zis că vrea să facă un duș. A pus ceva la cuptor la bucătărie să facă, a dat drumul la boiler. Pe la 9 am zis că mă retrag. După aia, na, știu că a făcut duș”, a declarat Codrin Nicoară.

Pianistul spune că nu a văzut întreaga scenă, ci doar a auzit, așa că a prezentat teoria sa cu privire le cele întâmplate.

„Am văzut în baie maioul, deci s-a schimbat. Când a căzut, era îmbrăcată în pijamale, deci iar se schimbase. Cred că i s-a făcut rău. Ideea este că a coborât cu o farfurie de mâncare în mână. Bănuiala mea este că a căzut pe covor, nu pe scările astea nenorocite. Dacă cădea pe scări, farfuria se spărgea automat. Deci a vărsat pe perete în coborâre, după care a căzut pe stânga jos, pe covor. Avea și farfuria în mână. Ori s-a dezichilibrat, ori i s-a făcut rău. Eu am găsit-o jos pe covor. Eram la parter când s-a întâmplat. Am auzit în mod direct. Eram acolo, dar nu am văzut, că dormeam”, a continuat soțul mezzosopranei.