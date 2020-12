Soțul Roxanei Ionescu anunță revoluția turismului! Ce planuri a făcut Tinu Vidaicu din poziția de șef la județ

Mai exact, decis să transforme județul pe care îl conduce alături de Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean din Caraș, Tinu Vidaicu și-a anunțat planurile de viitor în ceea ce privește zona.

In articol:

Citeste si: EXCLUSIV Roxana Ionescu s-a căsătorit azi! Prima imagine de la Starea Civilă

”Duminică am urcat câteva ore la Muntele Mic, ore în care Romeo Dunca mi-a povestit la fața locului, despre viziunea și visul său cu proiectul Nedeia, dar și despre toate obstacolele care au apărut până acum. Odată ce vor fi rezolvate, vom avea undă verde pentru cea mai mare stațiune de ski din Europa de Est cu efecte imense pentru Banatul Montan, județ și întreaga țară.

Tinu Vidaicu si Romeo Dunca au planuri mari pentru Caras Severin

PS: Că să nu fie conflicte de interese și să nu fie înțelese greșit lucrurile, el a donat proiectul Consiliului Județean”, a anunțat Tinu Vidaicu, încântat de ceea ce va face acolo.

Citeste si: Roxana Ionescu a vorbit despre nunta cu Tinu Vidaicu: "De ce sa ma ascund?"

Citeste si: Dan Bittman i-a dat un inel prezentatoarei Denise Rifai. Totul la vedere, fără ocolişuri - evz.ro

Citeste si: Record de decese în Germania în prima zi de lockdown. Angela Merkel insistă asupra respectării regulilor - bzi.ro

”Motivul pentru care am ajuns în această funcție de administrator public a fost solicitarea președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, și a primarului Reșitei, Ionuț Popa. M-au ales pentru ceea ce am făcut în ultimii zece ani. Ne cunoaștem foarte bine și ne-am petrecut mult timp împreună. Ei sunt extrem de determinați să schimbe Caraș-Severinul și mi-au pus în vedere că este o cale lungă. Trebuie schimbate multe lucruri nelalocul lor. Am fost recomandat de rezultatele ce le-am avut cu Epic și pentru implicarea mea în evenimentele de la Ponton Casă Baraj, locuri care au adus mulți turiști străini. (...)

Tinu Vidaicu si Romeo DUnca au inspectat zona care va deveni domeniu schiabil

Mi-am petrecut copilăria în Brebu Nou, Gărâna, Trei Ape... înainte de anii '90... și am prins cele mai frumoase perioade de turism montan. Sunt multe locuri în zona care pot fi valorificate din nou prin primele proiecte care mi le-au expus Romeo Dunca și Ionuț Popa. Datoria mea va fi să pun aceste proiecte în practică, să le promovez pe plan național și internațional... să ajungem la o infuzie mare de turiști străini în viitorul apropiat. E un drum lung, dar vrem să ducem la bun sfârșit ceea ce ne-am propus. Putem face ceva memorabil din această zona cu mult potențial. Cred că am fost ales pentru această funcție și pentru că sunt foarte ambițios... nu mă las pînă nu obțin ceea ce îmi doresc. Îmi doresc să împărtășesc din know-how-ul meu pentru a realiza lucruri frumoase în Caraș Severin", a spus Tinu Vidaicu, pentru pressalert.ro, la investirea în funcție de acum câteva saptămâni.

Tinu Vidaicu s-a căsătorit anul acesta cu Roxana Ionescu

La sfârșitul lunii februarie, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu a decis să se căsătorească, cei doi înfățișându-se în fața ofițerului stării civile din Timișoara. Roxana Ionescu și soțul ei Tinu Vidaicu trăiesc o poveste de dragoste de 6 ani.

Citeste si: Roxana Ionescu munceste de Sarbatori! Blonda e “condamnata” sa petreaca Revelionul in club

Citeste si: Roxana Ionescu munceste de Sarbatori! Blonda e “condamnata” sa petreaca Revelionul in club

Anul trecut, cei doi se pregăteau să devină părinți, însă vedeta a trăit o tragedie atunci când a pierdut sarcina la 6 luni.