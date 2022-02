Speak, schimbat total după despărțirea de Adelina Pestrițu: ”Mi-a adus cel mai mare plus”. Cum l-a marcat fosta relație

In articol:

În urmă cu mai bine de cinci ani, Speak și Adelina Pestrițu formau unul dintre cele mai populare cupluri din lumea mondenă.

Artistul și fosta prezentatoare TV s-au iubit timp de doi ani și jumătate, însă relația lor a ajuns la final când nimeni nu se aștepta.

Chiar înainte că Speak să-și aniverseze ziua de naștere, care este pe 24 octombrie, s-a rupt lanțul de iubire.

Speak s-a schimbat radical după despărțirea de Adelina Pestrițu

Privind în umră, dar și la ceea ce are acum, din punct de vedere sentimental, Speak spune că despărțirea și relația pe care a avut-o cu fosta prezentatoarea TV l-au marcat destul de mult.

Pentru că în cei aproape trei ani și-a trăit toată viața prin prisma relației, spune el, atunci când Adelina Pestrițu a plecat de lângă el, a ajuns să își aniverseze ziua de naștere singur, pentru că prieteni nu mai avea.

Chiar dacă pe moment a fost distrus, acum, mândrindu-se cu relația pe care o are alături de Ștefania, Speak spune că nu își au loc comparațiile, diferențele fiind enorme.

”Am împlinit 30 de ani singur, acasă. Nu m-a căutat nimeni (n.r. în afara familiei) pentru că am renunțat la viața mea de dinainte, mi-am trăit viața prin prisma relației. Și, când s-a terminat, am rămas singur. Pe moment, a fost ceva îngrozitor (n.r. despărțirea), dar, după ce am început să-mi revin, mi-am dat seama că era bine. Ceea ce trăiesc acum… Doamne-ajută! Sunt două lumi diferite. Atât de marcat am fost. Se poate și așa? Păi cum?”, a spus Speak în podcast-ul lui Mihai Morar.

Se pare că nu doar relațiile sale sunt diferite, ci și mentalitatea sa față de a Adelinei Pestrițu.

În același podcast, Speak a mărturisit că de-a lungul celor doi ani a încercat să se schimbe, de dragul partenerei, însă a observat că nu poate fi altcineva sau în alt mod decât așa cum a fost educat și crescut.

”Am avut o perioadă în care am încercat să schimb un om. Mi-am dat seama că nu poți. Am încercat să evoluăm împreună și nu s-a putut. Cum te raportezi la oameni, cum te raportezi la viață, principiul fundamental de interacțiune, n-ai cum să le schimbi. Nu poți. O singură dată am încercat să fiu altcineva. La început, când eram cu fata asta, în interviuri vorbeam fără accent (n.r. moldovenesc), pentru că eu văzusem la televizor că nimeni nu vorbea cu accent. Da, fata din relația… (n.r. a încercat să îl schimbe)”, a mai adăugat iubitul Ștefaniei.

Tocmai de aceea, Speak spune că în urma relației pe care a avut-o cu Pestrițu, a ajuns la concluzia că dragoste cu forța nu se poate, dar și că nimeni nu-i perfect, tocmai de aceea, persoana de lângă, dacă la mijloc este iubire, trebuie acceptată așa cum este.

Acum, trecând prin suferință și evoluție emoțională, Speak spune că, de fapt, despărțirea de Adelina Pestrițu i-a adus cel mai mare plus. L-a transformat ca om și astfel a reușit să atingă cheia succesului pe toate planurile, urmând acum să se pregătească de nunta cu șatena.

”Deși nu s-a terminat cum trebuie între noi, mie mi-a adus cel mai mare plus din ultima perioadă pe parte de inteligență emoțională. Acum știu exact că nu ai cum să schimbi un om, că dragoste cu forța nu se poate, că nimeni nu-i perfect și multe alte chestii. Judec altfel lucrurile. M-a ajutat foarte mult, mult de tot. Căzăturile astea sunt bune pentru artiști, pentru că ai nevoie de niște trăiri. Căderile, eșecurile, sunt cheia succesului”, a concluzionat artistul.