ian 29, 2021 Autor: Adriana Raiciu

In articol:

Speak și Ștefania trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Chiar dacă au existat tot mai multe zvonuri în ultima perioadă despre despărțire, cei doi îndrăgostiți sunt mai ferciți ca niciodată. Declarații despre modul în care s-au cunoscut.

Speak și Ștefania, declarații despre cum s-au cunoscut

Artistul și Ștefania sunt într-o relație de patru ani de zile, iar în urmă cu doar câteva luni, frumoasa

șatentă a fost cerută în căsătorie. Totuși, cum a început frumoasa poveste de iubire din cei doi și cum au ajuns aceștia să aibă o relație atât de strânsă?!

Citeste si:Ștefania și-a schimbat aspectul! Cum au reacționat Speak și fanii brunetei

”Ne-am cunoscut printr-un prieten comun, am început să vorbim și ne-am dat seama că timpul trece foarte repede interacționând. Ne făcea plăcere să stăm de vorbă unul cu altul. Am fost zgârciți cu detaliile pentru că nu poți ieși public să îți asumi ceva, dacă nu ești sigur de ce ți se întâmplă și că este ceea ce trebuie. Eu sunt mai organizat cu lucrurile astea, și tocmai de aici a venit această zgârcenie'. Când a fost să fie ceva serios și sigur, atunci am început să facem publice acele detalii pe care toată lumea le aștepta de la noi.”, a declarat Speak pentru viva.ro.

Citeste si: Ce a păţit Dan Chișu la câteva ore după ce s-a vaccinat împotriva COVID-19 - bzi.ro

Ștefania susține faptul că a fost chimie la prima vedere între ei doi. Cântăreața mai adaugă faptul că, în primă fază, aceștia și-au observat defectele, apoi atuurile, iar, în cele din urmă, au început să formeze un cuplu.

Speak și Ștefania, mai fericiți ca niciodată! Cei doi îndrăgostiți au vorbit despre începutul relației lor: "Primul pas l-a făcut Ștefan..."[Sursa foto: Instagram]

”A fost chimie la prima vedere', nu dragoste, relația noastră a început foarte diferit față de cum eram amândoi obișnuiți. Ne-am văzut mai întâi defectele, ca prieteni, apoi atuurile, devenind un cuplu. Așa cum am zis de nenumărate ori principalul nostru atu este că, în primul rând, suntem cei mai buni prieteni.”, a mai spus focoasa brunetă.

Cât despre primul pas, iubita lui Speak declară că artistul l-a făcut, dar că primul sărut a venit din partea amândurora.

Citeste si:Speak face scandal în privința despărțirii de Libelula! ”V-ați tripat pe inelul ăla”

”Primul pas l-a făcut Ștefan, el m-a abordat, însă sărutul cred că a venit din partea amândurora.”,a declarat și Ștefania.