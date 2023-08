„Sper să fiu în cea mai bună formă la US Open”. Revenire de senzație în circuitul WTA! Caroline Wozniacki este pregătită să concureze după 3 ani de absență

In articol:

Caroline Wozniacki a fost lider mondial în circuitul WTA timp de 71 de săptămâni și a reușit să câștige 30 de trofee la simplu, inclusiv Australian Open în 2018.

Daneza și-a anunțat retragerea înaintea ediției 2020 a Australian Open, declarând că dorește să se dedice familiei și că ea și soțul ei, fostul baschetbalist din NBA David Lee, așteaptă să devină părinți. De atunci, s-au născut cei doi copii, o fetița (Olivia) și un băiețel (James).

„În ultimii trei ani, departe de joc, am reuşit să compensez timpul pierdut cu familia mea, am devenit mamă şi acum am doi copii frumoşi pentru care sunt foarte recunoscătoare”, a relatat Wozniacki printr-o postare pe Twitter.

„Dar încă mai am obiective pe care vreau să le îndeplinesc. Vreau să le arăt copiilor mei că îţi poţi urma visele indiferent de vârstă sau de rol.”

„Am decis, ca familie, că este momentul. Mă întorc să joc şi abia aştept!” a mai adăugat fostul lider mondial al tenisului profesionist.

Serena Williams își arată susținerea pentru Wozniacki: „Oau! Dacă ai nevoie de ceva, sunt aici”

Serena Williams (41 de ani), un alt fost lider mondial al circuitului WTA, a aflat prima vestea conform căreia, prietena ei, Caroline Wozniacki, revine după o pauză de trei ani. Această veste a uimit-o pe Serena Williams, campioana americană anunțându-și retragerea anul trecut.

Chiar înainte de a oferi interviul în care și-a anunțat revenirea în tenisul profesionist, Caroline Wozniacki i-a dat vestea Serenei Williams, cerându-i sfaturi deținătoarei a 23 de titluri de Grand Slam.

„Eu și Serena am luat cina acum câteva săptămâni, iar când i-am dezvăluit planul meu, ea a spus: ‘Oau, bravo ție!’. Te voi încuraja la fiecare pas și dacă ai nevoie vreodată de ceva, sunt aici’. Ea a fost mereu acolo”, a fost discuția pe care Wozniacki a avut-o cu prietena ei, Serena Williams.

Caroline Wozniacki a mai vorbit despre cât de greu le este jucătoarelor de tenis să își întemeieze o familie, spre deosebire de colegii lor din circuitul ATP: „Bărbații nu trebuie să se retragă pentru a avea o familie. Federer are patru copii. Djokovic doi, Rafa unul, Murray patru. Dar femeile trebuie să aleagă. Mi-ar plăcea să fac asta. Azarenka, Clijsters, Serena au arătat că poți reveni. Nu este ușor, dar se poate”, a mai declarat Wozniacki.

Carole Wozniacki alături de soțul său, David Lee, și cei doi copii, Olivia și James. [Sursa foto: Instagram @carowozniacki]

Canadian Open, primul turneu al danezei

Carolina Wozniacki va debuta la Canadian Open, turneu desfășurat anul acesta în Montreal, în perioada 4 – 13 august, iar apoi se va pregăti intens pentru turneul de Grand Slam, US Open (28 august – 10 septembrie). Wozniacki a primit wildcard pentru cele două competiții, dat fiind faptul că ultimul meci disputat a fost în ianuarie 2020, atunci când a fost învinsă în turul al treilea la Australian Open de Ons Jabeur.

„ Așa că voi juca la US Open! Există o atmosferă electrizantă la New York de care nu mă pot sătura și am jucat atât de bine acolo. De asemenea, David a fost la New York Knicks timp de cinci sezoane – amândurora ne place acolo. Voi începe să joc la Montreal doar ca să revin în circuit, apoi ne vom îndrepta cu toții la New York. După aceea, voi avea câteva luni să mă pregătesc pentru Australia. Jocurile Olimpice de la Paris sunt cu siguranță un obiectiv”, a declarat Wozniacki.

„În mod realist, când nu ai mai fost atâta vreme în circuit și nu ai mai jucat un meci de foarte multă vrerme, indiferent cât de mult te-ai antrena nu poți simula niciodată cum e în timpul unui meci. Nu am jucat un meci adevărat de mai bine de trei ani. Îmi dau seama că prima mea partidă, probabil, nu va fi perfectă, dar voi face tot posibilul și voi lupta cât de mult pot. Voi încerca să câștig cât mai multe meciuri aici”, a adăugat daneza.