Spital de copii din Mariupol, distrus de un atac aerian al rușilor! Zelenski: „Opriți crimele”

Nu cu foarte mult timp în urmă, un spital de copii din Mariupol a fost distrus de bombardamentele rușilor. Potrivit consiliului local, ar fi fost vorba despre un atac aerian al armatei ruse. De asemenea, oficialii au mai descris pagubele spitalului ca fiind ”colosale”, precizând totodată că, nu există date concrete despre victime până în acest moment, scrie The Guardian.

Mai multe imagini cu ruinele spitalului de copii din Mariupol au făcut înconjurul internetului, iar în acestea se poate observa clar că unitatea spitalicească, o maternitate, a fost distrusă în urma bombardamentelor.

Soția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, mesaj sfâșietor, care a făcut înconjurul lumii: "Aceștia sunt copii bolnavi de cancer. Niciun agresor nu-i poate împiedica să câștige lupta împotriva bolii"

O jurnalistă din Ucraina a postat, la rândul său, o imagine care surprinde pagubele rezultate în urma exploziei puternice. Totodată, în imagine este surprins un bărbat care se află între derăpănături, chiar în locul unde armata rusă a bombardat. În descriere, jurnalista precizează că spitalul este distrus complet.

Spitalul de copii din Mariupol [Sursa foto: Captură Video]

Totodată, la rândul său, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut o serie de declarații în mediul online, la puțin timp după ce s-a petrecut tragedia. Liderul ucrainean a precizat pe Twitter că există copii care se află sub ruine, după ce maternitatea a fost distrusă de armata rusă.

În același timp, conducătorul Ucrainei a cerut, din nou, o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Mariupol. Lovitură directă a trupelor ruse la maternitate. Oameni, copii sunt sub epavă. Atrocitate! Cât timp va mai fi lumea un complice care ignoră teroarea? Închide cerul chiar acum! Opriți crimele! Ai putere, dar se pare că pierzi umanitatea.”, a declarat Volodimir Zelenski în mediul online, la puțin timp după bombardamentele asupra spitalului de copii.

Cu toate acestea, în ciuda întâmplărilor, Rusia a negat că are în vizor și civilii în cadrul conflictului dintre cele două țări. Mai mult decât atât, potrivit declarațiilor ministrului de Externe, Dmitro Kuleba, orașul port de la Marea Azov, din Mariupol, trece printr-o criză umanitară gravă, asta pentru că peste 400.00o de persoane sunt ”ținute ostatice” de către armata rusă ce blochează evacuarea.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k