Ștefan Bănică Jr. a intrat în vizorul maneliștilor, după scandalul cu Florin Salam. Avertisment dur din partea altui cântăreț: "Băi, frate, atât am de zis: dacă ai simț, las-o așa!"

In articol:

Florin Salam i-a transmis un mesaj plin de critici și atacuri lui Ștefan Bănică Jr., după ce îndrăgitul artist a avut o reacție la adresa sa, în emisiunea în care este jurat.

Florin Salam, replică tăioasă pentru Ștefan Bănică Jr

Replica lui Florin Salam vine la luni bune după ce Ștefan Bănică Jr. a comentat lipsa acestuia dintr-o emisiune tv. Mai exact, nepotul lui Florin Salam a participat în emisiunea-concurs în care Ștefan Bănică Jr. este jurat. Ajuns până în finală, acesta trebuia să cânte cu unchiul său, însă Florin Salam nu și-a mai făcut apariția. Deranjat de reacția marelui artist, interpretul de manele a făcut un live pe Tik Tok.

Mesajul plin de atacuri și critici postat de Florin Salam a împărțit internetul în două. Unii îl critică pentru cuvintele urâte la adresa marelui artist Ștefan Bănică Jr., însă sunt și mulți care îi susțin gestul.

”Poate o să auzi și tu asta într-o lună, un an sau cinci. Nu aveai voie să vorbești tu de mine… Tu cânți două pe an, de Crăciun și de Sfântul Ștefan, după aceea ești liber non-stop, faci plajă.

Te respect și pentru asta. Ce e drept, ai jucat în Liceenii, mamă ce fel ai jucat acolo, rolul ală, m-ai mâncat, de la sol major.

Citeste si: Marina Almășan a observat un detaliu dureros la căpătâiul lui Victor Socaciu! Ce a văzut îi va rămâne mereu întipărit în minte: „Mi s-a strâns inima!"- bzi.ro

Îmi cer scuze de la Loredana.

Nu avea voie ală să vorbească de mine… Îl respect așa, melodia aia cu chiuveta, m-a făcut să plâng. Dar să nu mai vorbească de mine! Nici eu nu vorbesc de nimeni, fiecare avem greșelile noastre, soarta noastră. Nu te murdări tu, măi Ștefane, să vorbești tu de mine, că tu ești la un nivel șmecher, vezi-ți de treaba ta, frățiorul meu. Ar trebuie să îți ceri scuze dacă mă întrebi pe mine, doar că mi-ai pomenit numele.Eu nu îți pomeneam numele, dar mi-am adus aminte că trebuia să dau o replică. Ce crezi? Te și ridic prin vorba asta! Îți iei trei nunți de la critica asta! Mă scuzați dacă am exagerat vis a vis nu de ce vorbeam eu acum ci vis a vis de prietenii noștri, am trecut de la un subiect la altul”, a spus Florin Salam într-o video postat pe Tik Tok.

Citeste si: Prima reacție în scandalul dintre Florin Salam și Ștefan Bănică Jr.! „După ce a făcut toată treaba asta publică, era clar!”. Jigniri la adresa manelistului

Un alt cântăreț îi transmite un mesaj dur lui Ștefan Bănică Jr.

Cocoș de la Savona [Sursa foto: Captură YouTube]

Cocoș de la Savona, pe numele său real Florin Popa, a postat un video pe YouTube în care îi ia apărarea lui Florin Salam. La rândul său, acesta îi transmite un mesaj lui Ștefan Bănică Jr.

Citeste si: Copiii lui Florin Salam au primit pantofi de 600 de euro/perechea, de la Moș Crăciun! Reacția fabuloasă a celor mici!

"Vizavi de Ștefan Bănică ăsta...Băi, șefule, eu sunt în pat, relaxat și eu de aici am valoare mare de tot, se uită oamenii la mine, mă sună, n-ar trebui să-ți spun eu lucrurile astea, dar ca să știi cum stăm, că poate vezi ăsta (nr. video). Băi, dacă eu am valoare culcat așa, dar Florin Salam, când ăla cântă de 30 de ani aproape. Zi de zi și noapte de noapte, ăla se odihnește numai prin mașini. Pe omul ăla îl vede familia acasă o dată la o lună jumate. Și ți-a zis bine ce ți-a zis vizavi de asta cu evenimentele. Tu ai două, ești nebun?! Bă, frate, atât am de zis: un artist, indiferent cât e de mic sau de mare e foarte urât să vorbească despre un alt artist. Acum tu ai aplicat două strategii: ori voiai puțin să-ți crească cota, ori nu ai gândit-o. Eu îți zic că e urât de tot să vorbești tu de Florin Salam. Dacă e să vă punem în balanță, păi să trăiești o mie de ani, ăsta e greu rău de tot. Stai cuminte acolo, fă-ți evenimentele pe care le ai, cântă ce cânți tu, dar lasă-ne! Acum ți-a dat Salam replică, las-o așa. Dacă ai simț în al 99-lea ceas, las-o așa!(...) Nu vorbește Loredana, vorbești tu! Urât!", a spus Cocoș de la Savona.

Distribuie pe: