Ștefan Bănică Jr. are cu ce se mândri! Puține femei se compară cu fizicul Laviniei Pîrva. WOWbiz a surprins-o din fiecare unghi | EXCLUSIV

Lavinia Pîrva este cântăreață și manechin în România. Vedeta este căsătorită cu artistul Ștefan Bănică Jr., împreună cu care are un băiețel, pe nume Alexandru. Pe zi ce trece, Lavinia Pîrva arată din ce în ce mai bine, iar vârsta ei pare că se micșorează.

Lavinia Pîrva, mai sexy pe zi ce trece

Lavinia Pîrva are 38 de ani. Bine... poate doar în buletin, căci în realitate mai mult de 25 nu arată. Artista arată de milioane, având un corp fără cusur. Ștefan Bănică Jr. are o soție... perfectă. Îmbrăcată lejer, în parcarea unui mall și cu telefonul la ureche, paparazzi WOWbiz au surprins-o pe Lavinia Pîrva.

Când merge, are o atitudine de divă. Atât ea, cât și soțul ei au o prestanță și nu pot apărea în public oricum. Se pare că Lavinia Pîrva a prins puțin timp doar pentru ea, ieșindu-și puțin din rolul de mămică și soție și a plecat la mall. O sesiune de cumpărături este mereu bine-venită. Și când arăți și foarte bine, deja totul e perfect.

Secretele frumuseții Laviniei Pîrva

Lavinia Pîrva se îngrijește foarte mult de aspectul fizic, iar în ultimul timp chiar a înflorit. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a povestit ce face pentru a arăta fără defect.

„Nu am mai slăbit în ultima perioadă, așa mă mențin de ceva timp. După ce am născut, imediat mi-am revenit la formele inițiale, nu a durat foarte mult. Nu am făcut eforturi foarte mari să îmi revin pentru că nici înainte nu am fost prea durdulie. Doar când am fost însărcinată am reținut multă apă. Ca să îmi revin, într-un timp foarte scurt, după ce am născut, am fost atentă la ce mănânc și am inclus sportul în activitatea mea cât mai des”, a mărturisit Lavinia Pîrva pentru Click.ro.

Mai mult decât atât, Lavinia Pîrva nu se ferește să apeleze la intervenții estetice. Vedeta a împărtășit cu fanii totul despre procedurile pe care le face.

„Atunci când vrei să te ocupi de tine și prinzi puțin timp pentru lucrul acesta, e ca și când ai merge la serviciu. Te trezești dimineața, duci copilul la grădiniță și până termină copilul grădinița, eu sunt din procedură în procedură. Am decis lucrul acesta în urmă cu trei săptămâni și rezultatele se văd. Dar ce te faci atunci când nu beneficiezi de acest timp?”, a spus Lavinia Pîrva pe Instagram.

