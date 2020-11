Ştefan Bănică Jr. şi Lavinia Pîrva au fost surprinşi în oraş

Stefan Banica si Lavina Parva [Sursa foto: Facebook]

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva au fost surprinşi în oraş alături de nişte prieteni apropiaţi. Cei doi soţi au profitat de timpul liber şi au ieşit la terasă la ceas de seară.

In articol:

Stefan Banica si Lavina Parva[Sursa foto: cancan.ro]

Weekend-ul trecut, Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au hotărât să iasă în oraş alături de nişte prieteni. Cei doi au luat ceaiul la o terasă din Capitală. Cuplul a stat la poveşti cu prieteni la ceas de seară. Ştefan şi Lavinia s-au distrat şi au râs copios alături de prieteni, apoi s-au îndreptat spre casă.

Stefan Banica si Lavina Parva[Sursa foto: cancan.ro]

Lavinia Pârva a slăbit după sarcină

Lavinia Pârva a născut pentru prima oară. Artista a reuşit în scurt timp să ajungă la silueta pe care o avea înainte să rămână însărcinată. Vedeta a adoptat un stil de viaţă sănătos, a făcut mult sport şi a scăpat de kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Proaspăta mămica arată mai bine ca oricând.

Stefan Banica si Lavina Parva[Sursa foto: Facebook]

S-au căsătorit în secret

Ştefan Bănică Jr. şi Lavinia Pîrva s-au căsătorit în secret în urmă cu trei ani. Ceremonia s-a ţinut departe de ochii curioşilor şi nu au existat detalii despre eveniment.

”Am descoperit în Bulgaria un loc de care m-am îndrăgostit şi mi-am dorit să fac acest pas acolo. Sunt nişte locuri extraordinare. Ne-am dorit să facem acest lucru discret, am avut alături de noi persoanele care ne iubesc cu adevărat”, spunea soția artistului.

Mai apoi Lavinia l-a făcut tătic de băiat pe Ștefan Bănică Jr.. Artista a născut un fiu pe nume Alexandru.

”Este o perioadă în care s-au intensificat toate emoțiile și trăirile, o perioadă în care, deși este recomandat să stau mai liniștită, simt că pot muta munții din loc. Am capacitatea, parcă, să fac de două ori mai multe lucruri, doar suntem doi, nu?! Râd mai mult, sunt foarte distrată și, totodată, parcă am mai multă inspirație. Am o perioadă în care îmi place mai mult ca niciodată să compun, să scriu texte, dar îmi place să îmi petrec timpul și acasă citind sau căutând idei pentru camera bebelușului", a spus Lavinia la acea vreme.

„Nu am programat niciodată momentele importante din viața mea”

"Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume…”, a mărturisit Lavinia, în urmă cu ceva timp.

