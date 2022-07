Ștefania de la Casa Iubirii a răbufnit, după ce Cristian a anunțat că are iubită: “Era și cu mine și cu ea!” Pentru cine s-ar întoarce blondina în emisiune? | EXCLUSIV

In articol:

Ștefania îi dă replica lui Cristian în emisiunea Culisele iubirii prezentată de Bianca Comănici. Aceasta a comentat live-ul pe care Cristian l-a făcut în urmă cu câteva zile, înainte de a ajunge în SUA. Cristian a spus că are o iubită și nu-l mai interesează soarta Ștefaniei.

Ștefania, adevărul despre iubita lui Cristian

La rândul ei, Ștefania a declarat că știa că fostul ei iubit are o nouă relație, chiar dacă el a negat acest lucru. Fosta concurentă din Casa iubirii a afirmat că nu s-ar mai împăca cu Cristian niciodată și că este un băiat foarte toxic.

Ștefania și Cristian au rupt orice legătură după ieșirea din casă, însă, nu pot să nu observe ce face fiecare. În urmă cu puțin timp, Cristian a dezvăluit că este într-o nouă relație și că este fericit. Ștefania nu a putut să tacă și a spus tot adevărul despre cea care se iubește cu fostul ei.

"Eu știam că are iubită, dar el a negat. A mințit.Nu ai cum să îți faci iubită peste noapte. Cum spunea el că vrea o femeie matură lângă el, el nu a dat deloc dovadă de maturitate. Vorbea cu această fată de când era cu mine. Îmi spunea că este o prietenă din Craiova, ea e din Cluj, de aceea se ducea el pe acolo. Tot găsea scuze și mă mințea că nu are nicio treabă cu această fată, că ea îi dă mesaje lui, că îl zăpăcește. Cumva nu eram 100% sigură, nu știam dacă să îl cred și uite că s-a dovedit că am avut dreptate. Dar mă gândesc, oare când era cu mine, era și cu ea? Oare ea cum s-a simțit? Folosită? Ca și mine de altfel acum. Eu cred că Cristian se pierde în minciuni.(...) Cristian a avut o apariție TV și se crede o persoană publică, dar este un nimeni din punctul meu de vedere. Pe el îl interesează doar faima, banii. Nu am putea fi niciodată prieteni. Dacă aș vedea o poză cu el și iubita lui sărutându-se nu aș simți nimic, e zero.", a declarat Ștefania.

Ștefania, îndrăgostită de Odeh?

Ștefania a mărturisit că există un alt concurent de la Casa Iubirii care i-a pus inima pe jar. Este vorba despre Odeh, iubitul Grațielei. Blondina și-a spus părerea sinceră despre el și și-a exprimat dorința de a-l cunoaște mai bine.

"Dacă am ocazia să reintru în emisiune, vreau să i-l fur Grațielei pe Odeh. E un băiat super drăguț. Și Grațiela, atunci când eram cu Cristian, a intrat pentru el. Sunt drăguți împreună, se potrivesc. Odeh este și genul meu. I-am dat follow, dar nu mi-a dat înapoi. Cred că mă bate Grațiela. Odeh nu seamănă deloc cu Cristian, pare mai exotic.", a mărturisit Ștefania.