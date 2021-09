Ștefania lui Speak a făcut-o lată! Polițiștii au amendat-o imediat, fără să stea pe gânduri. Gestul incredibil făcut de dansatoare: ”Nu înțeleg de ce...”

In articol:

Cristina Ștefania a avut parte de o întâmplare, care a pus-o puțin pe gânduri. Și-a parcat mașina neregulamentar, iar oamenii legii au taxat-o imediat! Pentru prima dată, cunoscuta dansatoare a fost amendată. Din fericire, Ștefania n-a fost deloc supărată din acest motiv, ba mai mult a recurs la un gest incredibil, care a amuzat-o mai apoi, când și-a amintit.

Citeste si: Cristina Ștefania, cu o burtică suspectă pe internet: „Cred că e însărcinată”! Cum a reacționat Speak

Mai exact, tânăra i-a mulțumit polițistului, care a amendat-o, deși spune că nu înțelege de ce a făcut acest lucru. Amuzată de întreaga situație prin care a trecut, Ștefania le-a povestit totul urmăritorilor ei de pe internet.

Citeste si: Loredana Groza divorțează? Ce spune Andrei Boncea despre pozele deocheate pe care le postează artista- bzi.ro

” Există o primă dată pentru orice și trebuie să imortalizez acest moment în istoria mea. Am luat prima amendă! Nu e moment de fericire, nu înțeleg de ce sunt așa excited, doar pentru faptul că am luat amendă și e prima dată când am luat-o”, a spus Cristina Ștefania, pe contul ei de Instagram.

Stefania[Sursa foto: Instagram]

Cristina Ștefania și Speak, o relație de vis

Cristina Ștefania și Speak se iubesc de ani buni. Între ei există o diferență de zece ani, dar care nu pare să se simtă prea mult. De fiecare dată, cei doi amorezi încearcă să comunice, să găsească soluții pentru problemele pe care le au și astfel, totul merge ca pe roate.

Citeste si: Cristina Ștefan, imagini de senzație cu burtica de gravidă! Cât de bine arată soția lui Denis Ștefan, cu puțin timp înainte de naștere

„ Eu am luat foarte multe lucruri bune din vârsta ei și în special asta, cu trăitul clipei. Este fascinant să te uiți la o persoană cum se poate bucura de cele mai mici lucruri pe care viața ți le oferă. Recunosc că eu îmi pierdusem această abilitate, iar faptul că Ștefania este mai mică decât mine cu 10 ani, mi-a renăscut acest sentiment.

Cât despre faptul dacă resimțim diferența de vârstă… da, uneori o resimțim, pentru că ea are foarte multă energie și vrea să facă lucruri de care eu sunt foarte sătul, pentru că le-am făcut când aveam vârsta ei. Niciodată nu ne certăm pe tema asta și ne înțelegem momentele fiecăruia din viață. Ea este într-un moment al vieții, eu în altul și ne respectăm. Niciodată nu mă voi aștepta ca ea să facă lucruri pe care le fac oamenii la 30 de ani sau invers. Nu îi interzic nimic, și nici ea mie. Suntem prieteni!”, spunea Speak, pentru Viva.