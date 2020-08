In articol:

Ștefania s-a lansat în afaceri, o linie de costume de baie care poartă numele Stefania Swimsuits. Ea pregătea acest proiect de luni de zile. Produsele costa între 338 de lei şi 498 de lei. Costumele de baie sunt dintr-o singură piesă sau două piese, în culori precum roz, alb, negru şi auriu.

Cristina Ştefania este imaginea propriului brand, pozând provocator în costume de baie prezentate pe internet. WOWbiz.ro a relatat recent că Ștefania le-a dat motive reale de îngrijorare fanilor săi, după ce a anunțat pe contul de socializare că a fost pe punctul să leșine. (vezi motivul pentru care Speak a fost amendat de Poliție)

Ștefania de la Asia Express s-a lansat în afaceri. A avut mici pobleme de sănătate

“Libelula” i-a liniștit mai apoi pe internauți, după ce i-a lămurit că este vorba doar despre o deshidratare din cauza oboselii. Cu toate astea, starea vedetei nu este una tocmai bună în momentul de față, dar se pare că nu este vorba despre nimic grav.

„Efectiv am leșinat când am ajuns acasă. Am simțit nevoia să mă pun în pat o oră. Mă simt foarte deshidratată, nu știu care e faza. Mă simt ok acum. Super obosită m-am simțit și mă omoară junghiul ăla din spate”, a povestit Ștefania pe InstaStory.

Ștefania de la Asia Express s-a lansat în afaceri. Speak a cerut-o în căsătorie

Ștefania a devenit extrem de îndrăgită după participarea la competiția din Asia, acolo unde ea și Speak a demonstrat că iubirea lor face față oricărei presiuni, dar mai ales după momentul emoționant în care artistul a cerut-o în căsătorie în fața tuturor. Speak și Ștefania se pregatesc sa faca pasul cel mare după 3 ani de relație. Speak și Ștefania formează deja de câțiva ani un cuplu solid și pare că se înțeleg de minune.

Cei doi și-au pus relația de cuplu la încercare și odată cu participarea lor la emisiunea din Asia, acolo unde au reușit să colaboreze ca o adevărată echipă. În promo-ul emisiunii ce urmează să fie difuzată pe post, reiese că, la un moment dat, artistul își face curaj și își cere iubita în căsătorie.