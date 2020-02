Stelian Ogică lucrează, încă de acum mai bine de nouă ani, la vila pe care o are pe malul unui iaz, în satul Mirău din Giurgiu, celebrul jucător la loto investind tot ce a avut în respectivul imobil, reușind, acum trei ani să îl termine, în sfârșit.

Așa că, după viscolul din noaptea de ieri, Stelian Ogică a avut surpriza, de dimineață, să își găsească întreaga proprietate sub zăpezi. Și, normal, cum locuiește singur, are suficient de muncă când vine vorba de deszăpezit de la ușa casei până la drumul comunal. Așa că, probabil pentru a-și face curaj, Stelian ogică a ieșit dezbrăcat până la brâu, în zăpadă, ”testând” frigul. ”Să trecem la treabă”, a urlat Stelian Ogică, parcă decis să nu se lase speriat de munca titanică care îl aștepta. E adevărat, testatul temperaturii de afară, la bustul gol, a fost probabil inutil, mai ales că, bănuim noi, nu s-a apucat să dea la lopată așa îmbrăcat, ci, probabil, a tras o gecuță pe el doar pentru a o da, mai târziu jos, încălzit de efortul de a ajunge la drum.

E adevărat, mai mai putea spune noi, efortul lui Stelian Ogică pare să fie unul inutil pentru că, având în vedere experiențele anterioare ale lui, drumul care trece prin fața proprietății sale este unul cu mari probleme, fiind scena unor inundații de proporții, dar și a unor blocaje epocale pe timp de iarnă.

Stelian Ogică, viață plină de probleme

Stelian Ogică a devenit celebru după ce a susținut că ar fi câștigat un bilet la loterie care i-ar fi fost furat, el fiind acuzat, la acea vreme, de fals și închis. "În momentul când m-au arestat pe mine ei s-au dus acasă la percheziție și mi-au luat un bax de acte de la țară. În alea era și o copie a biletului. Eu am făcut atunci mai multe copii pentru că aveam o declarație de la un direct de la loterie în care spune că i-am sunat, l-am verificat, mi-au spus să merg a două zi", a spus Stelian Ogică într-o emisiune tv. "Eu aveam o borsetă la mine. Aveam și pix. Cu pixul meu s-a jucat. S-a făcut expertiza pastei, este asemănătoare, asta e zero. Așa s-a făcut la vremea respectivă... Cel mai greu lucru, când m-au arestat m-au legat de mâini și de picioare și m-au dus spre spital să îmi facă o expertiză, voiau să își bată joc de mine. Am refuzat eu mâncarea acolo, au venit niște polițiști... Nu știu dacă am reclamat că e tortură. Sunt înregistrat la medicul de acolo cu trauma respectivă. Este foarte greu să treci printr-o trauma de genul asta", a mai spus Stelian Ogică.