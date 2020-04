Stirile Kanal D, pe primul loc in preferintele telespectatorilor

Principalul grupaj informativ de Stiri, de duminica, prezentat de Christian Sabbagh, in intervalul 18:00 – 19:00, a fost urmarit in medie, in fiecare minut al difuzarii, de peste un milion de romani din intreaga tara, conform datelor furnizate de Kantar Media.

Duminica, in intervalul orar mentionat mai sus, Kanal D a inregistrat 5,8% rating si 16,3% cota de piata, pe targetul National.

Mai mult, Stirile Kanal D de sambata, de la ora 18:00, au fost in topul preferintelor telespectatorilor, clasand statia pe primul loc in randul publicului Comercial. In intervalul de difuzare 18:00 – 19:00, principalul grupaj informativ al zilei de sambata a inregistrat 3,5% rating si 15,5% cota de piata. ​