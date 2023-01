Strigăt de ajutor pentru Ecaterina, fiica preotului Nicolae Dima! Copila de 12 a ieșit din comă după o lungă suferință, dar chinul nu se oprește aici: "Tratamentele, terapiile alternative se ridică la peste 200.000 de euro"

In articol:

Ecaterina, fetița preotului Nicolae Dima, care a fost operată pe creier, a rostit primele cuvinte, după o lună de comă profundă. Copila în vârstă de 12 ani a început să-și revină, dar are în continuare nevoie de sprijin. Tratamentele pentru recuperare și terapiile recomandate de medici ajung la sume exorbitante, pe care familia, din nefericire, nu și le poate permite.

Ecaterina luptă din răsputeri să se însănătoșească

Ecaterina a aflat că are probleme grave de sănătate în momentul în care a ajuns la spital, cu dureri cumplite de cap. După mai multe investigații, medicii au descoperit că fetița de 12 ani avea o tumoare în mijlocul creierului. Vestea a căzut ca un trăsnet peste preotul Nicolae Dima, care și-a privit fiica trecând de două ori prin stop cardio-respirator: "Ecaterina a fost de două ori în stop cardio-respirator. Acela a fost primul moment în care am simțit că ne stingem ușor ca o flacără într-o furtună de nisip. Nisip care încețoșa totul în jur, fără ca timpul să te lase să te dezmeticești și să nu uiți să respiri. Să respiri viață și să speri că totul nu-i pierdut. Au urmat două săptămâni extrem de grele, în care ea s-a luptat la propriu cu moartea. Dumnezeu a făcut un miracol și, în ciuda tuturor prognozelor medicale, Ecaterina a trecut peste perioada critică. Iar noi am trecut prin iad de mai multe ori în acest timp.", își amintește tatăl Ecaterinei.

Suferința micuței nu s-a încheiat, însă, căci a urmat o operație complicată.

Medicii au reușit, în cele din urmă, să îndepărteze chistul, dar adolescenta a rămas într-o comă profundă după operație:

Au fost însă atâtea suflete care s-au rugat pentru Ecaterina, încât am rămas uimit. La biserici și mănăstiri de peste tot din țară, din Grecia și din Țara Sfântă, din Sfântul Munte, din Statele Unite și Marea Britanie, de peste tot în Europa, Ecaterina a fost pomenită la rugăciuni, iar oameni obișnuiți, tați și mame de copii ca Ecaterina s-au rugat pentru copilul nostru. Pe noi ne impresionează și ne emoționează adânc toată această comuniune de rugăciune. Și sunt absolut sigur că până la Dumnezeu ajunge toată această rugăciune, iar El nu rămâne indiferent. Se poate însă ca El să nu răspundă imediat, ne pune să așteptăm ca să învățăm răbdarea și insistența, cele două mari chei ale miracolului.", a mărturisit preotul Nicolae Dima.

Abia după o lună Ecaterina a dat primele semne că își revine. Acum fetița a ieșit din comă și a început să vorbească, dar mai are de parcurs un drum lung până când se va putea recupera complet. Din păcate, costurile pentru tratament și terapie sunt peste puterile părinților: "Ecaterina e conștientă și a rostit primele cuvinte. După o stare de comă profundă care a durat mai bine de o lună, fetița de 12 ani a vorbit cu părinții. Este din ce în ce mai aproape de trezirea completă. Vorbește, deși nu foarte clar, dar spune cuvinte simple, știe cine suntem, cum ne cheamă, i-a recunoscut și pe cei trei Părinți de la biserica noastră. Aseară am spus împreună Îngerașul, iar ea își amintea și rostea versuri întregi ale rugăciunii. Ecaterina este conștientă doar în reprize, doarme mult, dar este bine, slavă Bunului Dumnezeu!

Multe sunt ședințele de terapie sunt dureroase, vorbim de durere fizică, iar Ecaterina le suportă cu greu. O încurajăm, o ținem în brațe mult, îi spunem mereu că ne impresionează prin curajul ei. De multe ori nu vrea să fie ajutată, ci se încăpățânează să facă o anumită mișcare prin propriile forțe. Și încearcă până reușește. O recunoaștem, așa este ea întotdeauna. E complicat să le calculăm pe toate. Am achitat, cu ajutorul unor prieteni, 91 de mii de euro pentru o parte din cheltuielile generate de spitalizare, pentru primele trei luni.

Vor mai fi și alte cheltuieli, ne așteptăm la asta. În plus, cele trei luni nu vor fi de ajuns pentru recuperare, ci va fi nevoie de încă alte trei luni, din estimările pe care le putem face acum. Suntem adânc recunoscători tuturor celor care ne-au ajutat și ne ajută în continuare prin donațiile lor. Indiferent de condiția financiară personală, știu că ați fost impresionați de lupta pentru viață a copilei noastre, de zbuciumul nostru de părinți îndurerați și neputincioși. Dacă veți putea sprijini campania noastră cu orice sumă, dați o scânteie de viață copilului nostru. Aveți încredere că suma dăruită pentru Ecaterina va avea o întrebuințare eficientă.", a dezvăluit tatăl Ecaterinei pentru Asociația "Salvează o Inimă".

Cei care vor să-i ofere o mână de ajutor Ecaterinei pot urma acești pași:

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/ecaterina-dima/ sau trimiteți un SMS de 2 euro la numărul 8832 cu mesajul: Ecaterina!

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele Ecaterina Dima.